Công ty Trung Quốc trúng thầu nâng cấp cảng quốc tế ở Quần đảo Solomon

Công ty nhà nước Trung Quốc đã được trao hợp đồng nâng cấp cảng quốc tế ở thủ đô Honiara của Quần đảo Solomon. AFP

Reuters ngày 22.3 dẫn lời một quan chức Quần đảo Solomon cho biết nước này đã trao một hợp đồng trị giá hàng triệu USD cho một công ty nhà nước Trung Quốc để nâng cấp cảng quốc tế ở thủ đô Honiara. Dự án này do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ.

Ông Mike Qaqara, quyền Giám đốc Cơ quan Xây dựng tại Bộ Phát triển Cơ sở Hạ tầng Quần đảo Solomon, cho biết Công ty xây dựng công trình dân dụng Trung Quốc (CCECC) là công ty duy nhất nộp hồ sơ dự thầu.

"Hợp đồng sẽ bao gồm việc nâng cấp cảng quốc tế cũ ở Honiara và hai cầu cảng nội địa ở các tỉnh", ông Qaqara nói.

Đáp lại những lo ngại rằng cảng Honiara có thể được đào sâu để hải quân Trung Quốc sử dụng, ông Qaqara nói rằng cảng sẽ "không được mở rộng".

Chính phủ Quần đảo Solomon cho biết thỏa thuận tái thiết cảng là một phần của dự án trị giá 170 triệu USD do ADB tài trợ để nâng cấp đường xá và cầu cảng. Năm 2022, CCECC đã được trao hợp đồng nâng cấp đường bộ.

"Dự án sẽ phục hồi cảng quốc tế Honiara, xây dựng cảng nội địa Honiara và hai cảng ở tỉnh", chính phủ Quần đảo Solomon cho biết trong một tuyên bố.

Năm ngoái, Quần đảo Solomon đã ký một hiệp ước an ninh với Trung Quốc. Hiệp ước khiến Mỹ và các đồng minh Úc, New Zealand, Nhật Bản lo ngại về khả năng xây dựng căn cứ hải quân của Trung Quốc trong khu vực.

Tuy nhiên, Quần đảo Solomon và Trung Quốc đã phủ nhận, nói rằng hiệp ước an ninh không cho phép xây căn cứ hải quân.

Các phái đoàn từ Trung Quốc và Mỹ sẽ đến Honiara trong tuần này được cho là nhằm cạnh tranh ảnh hưởng tại đảo quốc có vị trí chiến lược ở Thái Bình Dương.

Thủ tướng Manasseh Sogavare của Quần đảo Solomon ngày 21.3 đã gặp Phó chủ tịch Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế Trung Quốc (CIDCA) Đường Văn Hoằng (Tang Wenghong) và ký kết Sáng kiến Phát triển Toàn cầu của Bắc Kinh.

CIDCA đã tài trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng kể từ khi ông Sogavare chuyển hướng ngoại giao từ Đài Loan sang Trung Quốc vào năm 2019.

Thủ tướng Sogavare cũng đã tổ chức "đối thoại chiến lược" với một phái đoàn Mỹ đang đến thăm. Đại sứ quán Mỹ ở Honiara cho biết ông Kurt Campbell, điều phối viên khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, đã "nhắc lại sự ủng hộ của chúng tôi đối với một Quần đảo Solomon tự do, cởi mở, an toàn và thịnh vượng".