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Mỹ sẽ đóng cửa lãnh sự quán tại 5 nước?
Video Thế giới

Mỹ sẽ đóng cửa lãnh sự quán tại 5 nước?

La Vi - Khánh An
Giới thạo tin cho hay Mỹ có kế hoạch đóng cửa các cơ quan đại diện tại Medan (Indonesia), Nagoya (Nhật Bản), Winnipeg (Canada), St. George's (Grenada) và Douala (Cameroon).

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