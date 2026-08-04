Mỹ sẽ đóng cửa lãnh sự quán tại 5 nước?

Giới thạo tin cho hay Mỹ có kế hoạch đóng cửa các cơ quan đại diện tại Medan (Indonesia), Nagoya (Nhật Bản), Winnipeg (Canada), St. George's (Grenada) và Douala (Cameroon).