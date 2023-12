Mỹ siết chặt an ninh đêm giao thừa sau cảnh báo của FBI

Theo USA Today, các cơ quan an toàn công cộng trên khắp nước Mỹ đang tăng cường an ninh trước đêm giao thừa và thậm chí duy trì qua ngày đầu năm mới sau cảnh báo của FBI cũng như của các cơ quan liên bang khác.

Thống đốc bang New York Kathy Hochul cho biết an ninh tại Quảng trường Thời đại ở thành phố New York, nơi nhiều người kéo đến chiêm ngưỡng quả cầu pha lê được thả xuống vào đêm giao thừa hằng năm, sẽ được tăng cường cả trước và sau thời khắc chuyển giao 2023 - 2024. Cảnh sát bang New York sẽ gia tăng lực lượng, trong khi quân đội của tiểu bang, Vệ binh Quốc gia New York và các cơ quan khác sẽ tham gia tuần tra một số khu vực.



Sự kiện thả quả cầu pha lê trong đêm giao thừa ở Quảng trường Thời đại (New York) thu hút đông đảo người đến xem REUTERS

Thị trưởng thành phố New York Eric Adams cho biết thành phố chưa nhận được bất kỳ lời đe dọa đáng tin nào nhưng đang hành động "hết sức thận trọng".

"Bảo vệ các sự kiện - ở mọi quy mô - là điều chúng tôi làm tốt hơn bất kỳ thành phố nào khác trên toàn quốc. Tuy nhiên, vì để đề phòng mọi nguy cơ tiềm ẩn, bạn sẽ thấy sự hiện diện an ninh đông đảo trên mặt đất và trên không trong suốt lễ hội để đảm bảo người dân New York có thể ăn mừng một cách an toàn", ông Adams viết trên X (trước đây là Twitter).

Tại thành phố Las Vegas thuộc bang Nevada, nơi được mệnh danh là "kinh đô cờ bạc", hàng trăm nghìn người dự kiến sẽ tụ tập để đón chào năm mới. Cảnh sát Las Vegas cho biết họ đang tăng cường an ninh bằng cách huy động một đội phá bom và các đội xử lý vật thể nguy hiểm, cũng như triển khai máy bay trực thăng bay ở tầm thấp.

ABC News đưa tin, theo một đánh giá của cơ quan chức năng, đêm giao thừa ở thành phố San Francisco thuộc bang California "vẫn là mục tiêu hấp dẫn đối với các tổ chức khủng bố nước ngoài, những kẻ cực đoan bạo lực trong nước..." cũng như tội phạm đơn độc.

Bình luận về văn bản này, văn phòng FBI ở San Francisco cho biết họ thường xuyên phối hợp với nhiều lực lượng để đưa ra cảnh báo về các mối đe dọa tiềm ẩn, đồng thời "khuyến khích công chúng duy trì cảnh giác và báo cáo hành vi đáng ngờ cho cơ quan thực thi pháp luật ngay lập tức".

Các quan chức thành phố Boston thuộc bang Massachusetts cho biết cơ quan thực thi pháp luật sẽ có mặt “đầy đủ” trong các hoạt động đêm giao thừa của thành phố, bao gồm First Night Boston. Sự kiện này dự kiến thu hút hơn 200.000 người đến xem pháo hoa, chơi đu quay, xem biểu diễn ngẫu hứng và tham gia các hoạt động khác.

Hồi đầu tháng 12, FBI, Bộ An ninh Nội địa và Trung tâm Chống Khủng bố Quốc gia của Mỹ đã cảnh báo các cơ quan cảnh sát và công chúng Mỹ về những mối đe dọa an toàn tiềm ẩn trong các sự kiện tập trung đông người đêm giao thừa. Các cơ quan này viện dẫn "căng thẳng đang diễn ra giữa Hamas và Israel" và sự gia tăng hành vi phạm tội xuất phát từ lòng thù hận trên toàn nước Mỹ làm cơ sở cho cảnh báo này.

"Các tác nhân đơn độc có thể tìm cách phá vỡ hoặc leo thang bạo lực tại các cuộc tụ tập lớn, các sự kiện nổi bật hoặc các địa điểm mang tính biểu tượng hoặc tôn giáo trong suốt mùa đông. Những cuộc tụ tập như vậy có thể trở thành mục tiêu thuận tiện cho những kẻ được truyền cảm hứng thực hiện hành vi bạo lực chống lại cộng đồng Do Thái giáo, Cơ Đốc giáo, Hồi giáo và Ả Rập", FBI cho biết.