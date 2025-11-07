Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

Mỹ Tâm đón tin vui

An Nhiên
An Nhiên
07/11/2025 19:44 GMT+7

Hơn 2 thập niên hoạt động nghệ thuật, Mỹ Tâm tiếp tục ghi dấu ấn khi được tạp chí Tatler Asia vinh danh trong danh sách Tatler Most Influential 2025 - những gương mặt tạo nên sức ảnh hưởng mang tầm toàn cầu.

Mỹ Tâm xuất hiện trong danh sách "Những gương mặt kiến tạo ảnh hưởng toàn cầu"

Theo Tatler, danh sách Tatler Most Influential 2025 - những gương mặt tạo nên sức ảnh hưởng mang tầm toàn cầu lần đầu tiên được mở rộng phạm vi từ khu vực châu Á ra thế giới. Bảng xếp hạng nhằm tôn vinh những cá nhân tạo ra giá trị tích cực trong lĩnh vực của họ, góp phần định hình xu hướng và lan tỏa tinh thần phát triển bền vững. Trong hơn 20 năm gắn bó với âm nhạc, Mỹ Tâm là một trong những nghệ sĩ hiếm hoi duy trì được phong độ ổn định và sức hút bền bỉ.

Mỹ Tâm đón tin vui- Ảnh 1.

Mỹ Tâm là một trong những gương mặt kiến tạo ảnh hưởng toàn cầu

Ảnh: FBNV

Cô gắn liền với thế hệ khán giả 8X, 9X qua những bản hit như Cây đàn sinh viên, Ước gì, Họa mi tóc nâu... đồng thời vẫn giữ được vị trí đặc biệt trong lòng công chúng trẻ bằng tinh thần làm nghề nghiêm túc và sự nỗ lực làm mới bản thân. Không chỉ dừng lại ở vai trò ca sĩ, Mỹ Tâm còn tham gia sản xuất phim, tổ chức liveshow quy mô lớn và thực hiện nhiều dự án thiện nguyện lâu dài, trong đó có quỹ học bổng dành cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Hiện tại, Mỹ Tâm đang chuẩn bị cho live concert See The Light, dự kiến diễn ra ngày 13.12 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội). Theo ban tổ chức, hơn 20.000 vé mở bán sớm đã được bán hết chỉ trong vài giờ, cho thấy sức hút bền vững của nữ ca sĩ sau hơn 2 thập niên ca hát.

Việc được vinh danh trong danh sách Tatler Most Influential 2025 - những gương mặt tạo nên sức ảnh hưởng mang tầm toàn cầu, không chỉ là một dấu mốc đáng nhớ trong hành trình làm nghệ thuật của Mỹ Tâm, mà còn phản ánh hình ảnh người nghệ sĩ Việt Nam hiện đại - luôn nỗ lực tạo ảnh hưởng tích cực, vượt qua giới hạn của âm nhạc để chạm đến những giá trị bền vững và lan tỏa.

Tin liên quan

Mỹ Tâm nói về 'màn trình diễn xúc động nhất trong sự nghiệp' của mình tại A80

Mỹ Tâm nói về 'màn trình diễn xúc động nhất trong sự nghiệp' của mình tại A80

"Tâm nghĩ không thể so sánh màn trình diễn sáng nay với bất kỳ sô diễn nào của mình vì đó không phải là một sô diễn, và Tâm đã đứng đó không như một nghệ sĩ mà là một người con của đất nước…", Mỹ Tâm xúc động nói về màn trình diễn đáng nhớ nhất trong sự nghiệp ca hát hơn 20 năm qua của cô tại A80.

Khám phá thêm chủ đề

Mỹ Tâm Ca sĩ Mỹ Tâm sao việt showbiz việt
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận