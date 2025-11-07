Mỹ Tâm đón tin vui

Mỹ Tâm xuất hiện trong danh sách "Những gương mặt kiến tạo ảnh hưởng toàn cầu"

Theo Tatler, danh sách Tatler Most Influential 2025 - những gương mặt tạo nên sức ảnh hưởng mang tầm toàn cầu lần đầu tiên được mở rộng phạm vi từ khu vực châu Á ra thế giới. Bảng xếp hạng nhằm tôn vinh những cá nhân tạo ra giá trị tích cực trong lĩnh vực của họ, góp phần định hình xu hướng và lan tỏa tinh thần phát triển bền vững. Trong hơn 20 năm gắn bó với âm nhạc, Mỹ Tâm là một trong những nghệ sĩ hiếm hoi duy trì được phong độ ổn định và sức hút bền bỉ.

Mỹ Tâm là một trong những gương mặt kiến tạo ảnh hưởng toàn cầu Ảnh: FBNV

Cô gắn liền với thế hệ khán giả 8X, 9X qua những bản hit như Cây đàn sinh viên, Ước gì, Họa mi tóc nâu... đồng thời vẫn giữ được vị trí đặc biệt trong lòng công chúng trẻ bằng tinh thần làm nghề nghiêm túc và sự nỗ lực làm mới bản thân. Không chỉ dừng lại ở vai trò ca sĩ, Mỹ Tâm còn tham gia sản xuất phim, tổ chức liveshow quy mô lớn và thực hiện nhiều dự án thiện nguyện lâu dài, trong đó có quỹ học bổng dành cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Hiện tại, Mỹ Tâm đang chuẩn bị cho live concert See The Light, dự kiến diễn ra ngày 13.12 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội). Theo ban tổ chức, hơn 20.000 vé mở bán sớm đã được bán hết chỉ trong vài giờ, cho thấy sức hút bền vững của nữ ca sĩ sau hơn 2 thập niên ca hát.

Việc được vinh danh trong danh sách Tatler Most Influential 2025 - những gương mặt tạo nên sức ảnh hưởng mang tầm toàn cầu, không chỉ là một dấu mốc đáng nhớ trong hành trình làm nghệ thuật của Mỹ Tâm, mà còn phản ánh hình ảnh người nghệ sĩ Việt Nam hiện đại - luôn nỗ lực tạo ảnh hưởng tích cực, vượt qua giới hạn của âm nhạc để chạm đến những giá trị bền vững và lan tỏa.