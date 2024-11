Mỹ Tâm, Henry Lau, Hieuthuhai diễn cùng 250 nghệ sĩ trong 3 đêm nhạc HOZO 2024

Ca sĩ Mỹ Tâm, gương mặt đại diện cho chương trình, sẽ cùng 250 nghệ sĩ VN và quốc tế, biểu diễn xuyên suốt trong 3 đêm nhạc tới.

Mỹ Tâm là gương mặt đại diện cho HOZO 2024 ẢNH: BTC

Cụ thể, Mỹ Tâm sẽ biểu diễn cùng ban nhạc Hoài Sa - những người bạn đồng hành thân thiết của cô trong nhiều năm. Henry Lau, cựu thành viên nhóm nhạc nổi tiếng Super Junior-M, sẽ cùng Hieuthuhai, Thịnh Suy, Hoàng Dũng, Vũ Thanh Vân… và các nhóm nhạc quốc tế Psychic Fever (Nhật Bản), Nfamady (Wales), The Big Day (Scotland), Greta (Đan Mạch), A Train (Hàn Quốc)… "đốt cháy" sân khấu mùa cuối năm.

Cũng như năm rồi, các nghệ sĩ VN và quốc tế sẽ trình diễn, hát live liên tục trong suốt chương trình.

Với đội hình vốn đã "ken dày" những gương mặt "đinh" của giới trẻ như thế, BTC vẫn lên kế hoạch cho đêm diễn cuối cùng trở thành đêm đặc biệt - đêm nhạc Rock Marathon by HOZO diễn ra vào ngày 15.12. Đêm diễn này nhằm tri ân những khán giả yêu rock, qua phần trình diễn của các ban nhạc VN là Bức Tường, Ngũ Cung, Mủn Gỗ, Chillies... cùng các ban nhạc Hàn Quốc là Can't Be Blue và Simile Land - 2 đại diện đến từ Geoyongi Indie Music Festival (trong khuôn khổ chương trình hợp tác chính thức với HOZO).