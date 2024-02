Mỹ tấn công tàu không người lái, các tên lửa hành trình của Houthi

Một tên lửa đối đất Tomahawk (TLAM) được khai hỏa từ khu trục hạm USS Gravely của Hải quân Mỹ nhằm vào mục tiêu quân sự của Houthi trên lãnh thổ Yemen hôm 3.2 REUTERS

"Vào ngày 10.2, từ 16 đến 17 giờ (giờ Sanaa, tức là khoảng 20 đến 21 giờ ngày 10.2 ở Việt Nam), lực lượng CENTCOM đã thực hiện thành công các đợt tấn công phòng vệ nhằm vào 2 tàu không người lái (USV) và 3 tên lửa hành trình đối hạm di động (ASCM) ở phía bắc Al Hudaydah (Yemen), vốn đang chuẩn bị khai hỏa về hướng các tàu trên biển Đỏ", CENTCOM thông báo trên mạng xã hội X (tên cũ là Twitter).

CENTCOM nhận định rằng các mục tiêu trên là mối đe dọa tức thời cho các tàu của Hải quân Mỹ và tàu bè dân sự hoạt động tại khu vực.

"Những hành động trên sẽ bảo vệ tự do hàng hải, giữ an toàn cho các vùng biển quốc tế và tăng cường an ninh cho các tàu thuộc Hải quân Mỹ và tàu thương mại", CENTCOM bổ sung.

Mỹ - Anh ồ ạt tấn công, Houthi thề "leo thang đáp trả leo thang"

Trong khi đó, tổ chức vũ trang Houthi tiếp tục khóa mục tiêu vào tàu bè di chuyển ở phía nam biển Đỏ, cảnh báo rằng sẽ tấn công mọi con tàu hướng đến Israel.

Houthi tuyên bố lực lượng này hành động nhằm ủng hộ người Palestine trong lúc quân đội Israel tấn công Dải Gaza.

Biển Đỏ là một trong những tuyến hàng hải được sử dụng phổ biến nhất liên quan đến vận chuyển dầu khí và nhiên liệu trên toàn cầu.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin gần đây tuyên bố thành lập sứ mệnh đa quốc gia mang tên Chiến dịch Người Bảo vệ Thịnh vượng để đối phó các cuộc tấn công của Houthi.