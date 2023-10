Mỹ thâm hụt ngân sách 1.700 tỉ USD

Chính phủ Mỹ vừa công bố mức thâm hụt ngân sách gần 1.700 tỉ USD trong năm tài chính 2023, tăng 23% so với năm trước do nguồn thu từ thuế sụt giảm, lãi suất tăng và chi tiêu cho an sinh xã hội. Theo Bộ Tài chính Mỹ, đây là mức thâm hụt lớn nhất kể từ mức 2.700 tỉ USD do Covid-19 vào năm 2021.

Mức thâm hụt ngân sách của Mỹ đã tăng thêm 320 tỉ USD trong năm tài chính kết thúc vào ngày 30.9 vừa qua, đạt 1.700 tỉ USD.

Theo hãng tin Reuters, thâm hụt ngân sách Mỹ đạt đỉnh vào năm tài chính 2020, ở mức 3.130 tỉ USD. Đây là đợt suy thoái mạnh nhất kể từ những năm 1930, khiến nguồn thu từ thuế giảm mạnh, cùng lúc lại chi tiêu nhiều cho trợ cấp thất nghiệp và viện trợ doanh nghiệp.

Trong năm nay, tổng chi tiêu của chính phủ Mỹ giảm 137 tỉ USD, tương đương 2%, xuống còn 6,1 triệu tỉ USD, sau khi Tòa án Tối cao hủy bỏ chương trình xóa nợ cho sinh viên của Tổng thống Biden. Chi tiêu một số lĩnh vực tăng lên, như khoản chi cho an sinh xã hội tăng 10%, lên 1,4 triệu tỉ USD do điều chỉnh chi phí sinh hoạt và khoản chi trả lãi nợ công tăng 23%, lên 879 tỉ USD, cao kỷ lục.

Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ cảnh báo rằng dựa trên luật thuế và chi tiêu hiện hành, thâm hụt ngân sách của Mỹ đã đạt khoảng 2.130 tỉ USD vào năm 2030, khi chi phí lãi vay, y tế và lương hưu tăng lên.

Nợ công của Mỹ đã lần đầu vượt 33.000 tỉ USD trong năm nay vào giữa tháng 9 và các cơ quan giám sát tài chính cảnh báo trong vòng 3 thập kỷ tới, chi phí lãi vay sẽ là khoản chi lớn nhất của quốc gia. Văn phòng Ngân sách Quốc hội dự đoán đến năm 2053, nợ liên bang do công chúng nắm giữ sẽ lên tới 181% GDP.