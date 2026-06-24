Mỹ thêm đòn trừng phạt tập đoàn của trùm lừa đảo Chen Zhi

Tin liên quan Trung Quốc dẫn độ trùm đường dây lừa đảo trực tuyến từ Campuchia Giới chức Trung Quốc ngày 17.6 cho biết một thành viên của tổ chức tội phạm chuyên điều hành các trung tâm lừa đảo trực tuyến tại Campuchia đã bị dẫn độ về Trung Quốc. Campuchia bắt 30 cảnh sát mưu toan đánh cắp bằng chứng lừa đảo Chia sẻ Bình luận (0) Gửi bình luận Quan tâm nhất Mới nhất Xem thêm bình luận Khám phá thêm chủ đề tập đoàn prince Mỹ trừng phạt trừng phạt bổ sung doanh nhân Trần Chí campuchia Quần đảo Virgin Bộ tư pháp Mỹ Chen Zhi trung quốc Bộ Tài chính Mỹ Bắc kinh Đông Nam Á lừa đảo hoạt động trộm cắp mạng trộm cắp mạng Tiền điện tử lừa đảo trực tuyến Dẫn độ tội phạm xuyên quốc gia
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