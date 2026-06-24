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Mỹ thêm đòn trừng phạt tập đoàn của trùm lừa đảo Chen Zhi
Video Thế giới

Mỹ thêm đòn trừng phạt tập đoàn của trùm lừa đảo Chen Zhi

Trúc Huỳnh - Vi Trân

Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt bổ sung lên nhiều cá nhân và tổ chức bị cáo buộc liên quan Tập đoàn Prince của doanh nhân Trần Chí (Chen Zhi) tại Campuchia.

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