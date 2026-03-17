Mỹ thử nghiệm hệ thống lưu trữ điện natri-ion

Loan Chi
17/03/2026 10:27 GMT+7

Một dự án thử nghiệm hệ thống lưu trữ điện dùng pin sodium-ion (natri-ion) đang được triển khai tại bang Wisconsin, Mỹ.

Theo Electrek, đây là lần đầu tiên công nghệ pin natri-ion được đưa vào vận hành trên lưới điện thuộc khu vực quản lý lưới điện rộng lớn của miền Trung Tây của Mỹ (MISO). Dự án là sự hợp tác giữa công ty Peak Energy và tập đoàn năng lượng RWE Americas, sẽ triển khai hệ thống pin natri-ion thử nghiệm tại một cơ sở của RWE ở miền đông Wisconsin nhằm đánh giá hiệu suất hoạt động thực tế của công nghệ này khi kết nối trực tiếp với lưới điện.

Hệ thống pin được thiết kế chuyên biệt cho lưu trữ điện quy mô lớn và sử dụng kiến trúc làm mát thụ động thay vì chủ động thường gặp với pin lithium-ion. Hệ thống có thể vận hành ổn định trong dải nhiệt độ rộng mà không cần tiêu tốn năng lượng cho làm mát, giúp giảm đáng kể chi phí vận hành và bảo trì.

Hệ thống pin lưu trữ dùng công nghệ natri-ion của Peak Energy

Peak Energy cho biết giải pháp của họ có thể giảm chi phí lưu trữ điện trung bình khoảng 70 USD mỗi kWh, giảm một nửa so với các hệ thống pin hiện nay. Ngoài ra thiết kế này còn giảm nhu cầu bảo trì định kỳ và hạn chế việc phải lắp thêm dung lượng dự phòng để bù cho sự suy giảm hiệu suất của pin theo thời gian.

Lưu trữ năng lượng quy mô lưới điện đang trở thành yếu tố quan trọng trong quá trình chuyển đổi sang năng lượng tái tạo. Các hệ thống pin cho phép tích trữ điện khi nguồn năng lượng gió hoặc mặt trời sản xuất dư thừa và phát điện trở lại khi nhu cầu tăng cao. Công ty tin rằng pin natri-ion có thể giúp giảm chi phí cung cấp điện cho người tiêu dùng và hỗ trợ các công ty điện lực tránh phải xây dựng thêm nhà máy điện mới.

Một nghiên cứu của Aurora Energy Research cho biết việc triển khai 10 GWh hệ thống lưu trữ pin trong khu vực MISO trong vòng 10 năm có thể giúp giảm tổng chi phí hệ thống điện tới 27 tỉ USD so với kịch bản không có lưu trữ năng lượng. So với lithium-ion, pin natri-ion được xem là có lợi thế về nguồn nguyên liệu dồi dào, chi phí thấp và độ an toàn cao hơn vì không cần sử dụng các kim loại hiếm như cobalt hay nickel.

Trước đó vào tháng 5.2024, một trạm lưu trữ năng lượng dùng pin natri-ion công suất 10 MWh đã được đưa vào hoạt động tại Nam Ninh, Quảng Tây (Trung Quốc).

Tin liên quan

Những đường kẻ trên tấm pin mặt trời không chỉ để trang trí

Không chỉ là chi tiết kỹ thuật, các đường kẻ trên tấm pin mặt trời giữ nhiệm vụ thu dòng điện sinh ra từ hiệu ứng quang điện.

Khám phá thêm chủ đề

pin natri-ion Pin lithium-ion nhà máy điện hệ thống lưu trữ điện
