Những đường kẻ trên tấm pin mặt trời không chỉ để trang trí

Kiến Văn
Kiến Văn
16/03/2026 19:29 GMT+7

Không chỉ là chi tiết kỹ thuật, các đường kẻ trên tấm pin mặt trời giữ nhiệm vụ thu dòng điện sinh ra từ hiệu ứng quang điện.

Điện năng đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống hiện đại và mỗi phương pháp sản xuất điện đều có những ưu điểm và nhược điểm riêng. Trong số đó, năng lượng mặt trời nổi bật như một nguồn tài nguyên dồi dào đang chờ được khai thác. Để chuyển đổi ánh sáng mặt trời thành điện năng, người dùng sẽ cần sử dụng các tế bào quang điện, hay còn gọi là tấm pin mặt trời, có khả năng cung cấp năng lượng cho nhiều hộ gia đình.

Những đường kẻ trên tấm pin mặt trời không chỉ để trang trí - Ảnh 1.

Mặc dù chỉ là chi tiết nhỏ trên tấm pin mặt trời nhưng các đường kẻ lại giữ vai trò quan trọng

ẢNH:. K. VĂN

Nếu đang xem xét việc lắp đặt pin mặt trời, có thể người dùng từng thắc mắc về những đường kẻ màu trắng trên bề mặt của chúng. Trong thực tế, chúng có vai trò quan trọng trong việc chuyển đổi nguồn năng lượng mặt trời thành điện năng.

Thiết kế của tấm pin mặt trời

Tấm pin mặt trời được cấu tạo từ nhiều tế bào quang điện, thường được làm từ silicon mỏng có chứa boron và phốt pho, được kết nối với nhau qua các tấm dẫn điện. Trên bề mặt của các tế bào này, có hai loại đường lưới được phân biệt bởi độ dày, gồm các "ngón tay" (finger) và các thanh dẫn (busbar). Các đường lưới này không chỉ là yếu tố thẩm mỹ mà còn là phần thiết yếu trong việc truyền tải năng lượng từ tấm pin đến ngôi nhà.

Khi ánh sáng mặt trời chiếu vào tấm silicon, các photon sẽ được hấp thụ, tạo ra hiệu ứng quang điện và sinh ra dòng điện. Dòng điện này di chuyển qua các "ngón tay", vốn là những đường lưới mỏng hơn, trước khi đến các "thanh dẫn" dày hơn. Các thanh dẫn này thu thập năng lượng và truyền qua bộ biến tần để chuyển đổi thành dòng điện xoay chiều, phù hợp với các thiết bị điện trong nhà.

Chỉ khi năng lượng mặt trời được chuyển đổi thành dòng điện xoay chiều, nó mới có thể được sử dụng cho các thiết bị điện tử, vì hầu hết các ngôi nhà không được thiết kế để hoạt động với dòng điện một chiều.

Với những hiểu biết này, hy vọng người dùng sẽ có cái nhìn rõ hơn về công nghệ trên tấm pin mặt trời và vai trò của những đường lưới trên bề mặt của chúng.

Tin liên quan

Trung Quốc phát triển thành công pin mặt trời hiệu suất tốt nhất

Trung Quốc phát triển thành công pin mặt trời hiệu suất tốt nhất

Một nhóm nhà nghiên cứu Trung Quốc vừa công bố một loại pin mặt trời mới có khả năng chuyển đổi 34,58% ánh sáng mặt trời thành điện.

Khám phá thêm chủ đề

pin mặt trời Năng lượng tái tạo điện mặt trời Thiết bị điện tử tế bào quang điện
