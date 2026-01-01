Cảnh báo rối loạn lo âu ở tuổi teen khi dùng thiết bị điện tử sớm

Theo TheStraitsTimes, một nghiên cứu mới từ Singapore cảnh báo việc cho trẻ nhỏ tiếp xúc nhiều với thiết bị điện tử trước hai tuổi có thể gây ra các thay đổi sinh học trong não bộ, làm tăng nguy cơ rối loạn lo âu và suy giảm khả năng ra quyết định khi đến tuổi thiếu niên. Tuy nhiên, tác động này có thể được giảm nhẹ nếu trẻ nhận được sự tương tác thường xuyên từ cha mẹ, đặc biệt thông qua hoạt động đọc sách từ sớm.

Được thực hiện bởi nhóm khoa học tại Viện Phát triển và Tiềm năng Con người (IHDP) thuộc A*STAR, nghiên cứu là một phần trong dự án GUSTO – chương trình theo dõi sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh quy mô lớn nhất tại Singapore. Nhóm đã theo dõi 168 trẻ em trong hơn 10 năm, tiến hành quét não định kỳ từ khi trẻ 4 tuổi rưỡi đến 7 tuổi rưỡi và đánh giá sức khỏe tâm lý khi trẻ bước vào tuổi thiếu niên.

Tiếp xúc màn hình quá sớm có thể ảnh hưởng não bộ trẻ, dẫn đến lo âu và chậm ra quyết định khi lớn ẢNH: TẠO BỞI AI

Kết quả cho thấy trẻ có thời gian sử dụng màn hình cao trong giai đoạn sơ sinh phát triển sớm các vùng não liên quan đến xử lý thị giác và kiểm soát nhận thức. Tuy nhiên, sự phát triển sớm này đi kèm với cái giá đáng lo ngại: Khả năng ra quyết định bị chậm lại ở tuổi 8 rưỡi và mức độ rối loạn lo âu cao hơn khi trẻ bước sang tuổi 13. Các chuyên gia cho rằng não bộ của trẻ trong giai đoạn đầu đời cần được kích thích từ nhiều nguồn khác nhau, không chỉ đơn thuần từ các hình ảnh sống động trên màn hình.

Phó giáo sư Tan Ai Peng, người dẫn đầu nghiên cứu, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cha mẹ chủ động tương tác với con trong các hoạt động như đọc sách, chơi cùng hoặc vận động ngoài trời. Những hoạt động này giúp phát triển toàn diện các vùng não và giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực của màn hình. Một nghiên cứu trước đó của cùng nhóm đã chỉ ra việc đọc sách cùng trẻ từ ba tuổi có thể giúp điều chỉnh các thay đổi não bộ do sử dụng màn hình quá mức.

Theo khảo sát được công bố vào tháng 9.2025, hơn 50% trẻ em từ 2 đến 6 tuổi tại Singapore sử dụng thiết bị điện tử hơn một giờ mỗi ngày và con số này tăng lên 81% vào cuối tuần - vượt mức khuyến nghị một giờ mỗi ngày của Bộ Y tế nước này. Do đó, các hướng dẫn mới đã được ban hành, trong đó khuyến cáo trẻ dưới 18 tháng tuổi không nên tiếp xúc với màn hình.

Các chuyên gia kêu gọi phụ huynh sử dụng thiết bị điện tử một cách có kiểm soát, lựa chọn nội dung ít kích thích thị giác và ưu tiên các hoạt động gắn kết để bảo vệ sự phát triển tâm thần và nhận thức cho trẻ.