Mỹ tiếp tục cân nhắc những thỏa thuận thương mại lớn

Trả lời phỏng vấn trên đài Fox Business ngày 12.8, Bộ trưởng Bessent cho hay Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã mời Tổng thống Mỹ Donald Trump đến gặp, nhưng chưa có lịch cụ thể. Phía Trung Quốc chưa lập tức bình luận về thông tin này. Trước đó, ngày 5.8, Tổng thống Trump cho hay Mỹ và Trung Quốc đang tiến rất gần đến một thỏa thuận thương mại và ông sẽ gặp Chủ tịch Tập trước thời điểm cuối năm nay nếu 2 bên đạt thỏa thuận. Bộ trưởng Bessent cho biết Mỹ sẽ cần chứng kiến tiến triển của Trung Quốc về ngăn chặn dòng chảy fentanyl trong "nhiều tháng, nếu không muốn nói là nhiều quý, thậm chí cả năm", trước khi xem xét giảm thuế.

Washington cáo buộc Bắc Kinh không ngăn chặn được dòng chảy các hóa chất dùng sản xuất fentanyl, một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong do sốc thuốc ở Mỹ. Trung Quốc bảo vệ thành tích về kiểm soát ma túy của mình, đồng thời cáo buộc Mỹ sử dụng vấn đề fentanyl để gây áp lực.

Bộ trưởng Bessent trao đổi với Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick (phải) tại một sự kiện ở Nhà Trắng Ảnh: Reuters

Trong cuộc phỏng vấn trên, Bộ trưởng Bessent cho biết Mỹ vẫn còn phải hoàn tất một số thỏa thuận thương mại lớn khác, bao gồm thỏa thuận với Thụy Sĩ và Ấn Độ. Ông cho rằng Ấn Độ có phần cứng rắn, dù ông vẫn hy vọng chính quyền của Tổng thống Trump có thể hoàn tất các cuộc đàm phán thương mại vào cuối tháng 10. "Đó là mục tiêu lý tưởng, nhưng tôi nghĩ chúng tôi đang ở vị thế tốt và sẽ đạt được các điều khoản với tất cả các quốc gia quan trọng", theo vị bộ trưởng.

Liên quan vấn đề đàm phán với Mỹ, tờ The Indian Express ngày 13.8 đưa tin Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi có thể sẽ gặp Tổng thống Trump trong chuyến công du đến Mỹ vào tháng tới để dự cuộc họp Đại hội đồng LHQ bắt đầu từ ngày 9.9.

Thông tin về chuyến công du của ông Modi được đưa ra sau khi Mỹ công bố áp thêm thuế suất 25% đối với hàng hóa của Ấn Độ vì nước này tiếp tục mua dầu của Nga, theo Reuters. Biện pháp mới nâng tổng mức thuế của Mỹ áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu từ Ấn Độ lên 50%. Các cuộc đối thoại thương mại giữa Mỹ và Ấn Độ đã bế tắc sau 5 vòng đàm phán, do bất đồng về việc mở cửa lĩnh vực nông nghiệp và sữa của Ấn Độ, cũng như việc chấm dứt mua dầu của Nga.