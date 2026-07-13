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Mỹ tiếp tục tập kích Iran, bác tin có binh sĩ thiệt mạng
Video Thế giới

Mỹ tiếp tục tập kích Iran, bác tin có binh sĩ thiệt mạng

La Vi - Văn Khoa
Bộ Ngoại giao Iran đã lên tiếng cảnh báo về tình hình eo biển Hormuz ngay sau khi quân đội Mỹ tuyên bố bắt đầu tiến hành đợt tấn công mới nhằm vào Iran, theo AFP sáng nay 13.7.

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