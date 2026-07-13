Mỹ tiếp tục tập kích Iran, bác tin có binh sĩ thiệt mạng

Tin liên quan Ông Trump: 1.000 tên lửa sẵn sàng khai hỏa nếu Iran ám sát tổng thống Mỹ Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 11.7 tuyên bố ông đã ra lệnh cho quân đội chuẩn bị tấn công Iran nếu Tehran thực hiện hoặc âm mưu ám sát tổng thống Mỹ. Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. BƯỚC 1 Nhấp vào nút "Thêm Thanh Niên trên Google" hoặc mở trực tiếp đường dẫn này: https://www.google.com/preferences/source?q=thanhnien.vn BƯỚC 2 Tại trang vừa mở, tìm dòng "Báo Thanh Niên" và bấm vào ô vuông bên phải. Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là bạn đã thành công rồi! LƯU Ý NHỎ: Nếu muốn kiểm tra xem cài đặt còn hiệu lực không, bạn chỉ cần mở lại link trên là thấy ngay dấu tích xanh vẫn đang hiển thị. Chúc bạn đọc báo vui vẻ! Bình luận (0) Gửi bình luận Quan tâm nhất Mới nhất Xem thêm bình luận Khám phá thêm chủ đề Mỹ Iran Eo biển Hormuz Xung đột Iran
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