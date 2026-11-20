F-22 Raptor được đánh giá là một trong những máy bay chiến đấu tiên tiến nhất thế giới. Loại chiến đấu cơ này có thể né tránh radar, bay siêu tốc mà không cần sử dụng bộ đốt sau, và xử lý một lượng thông tin khổng lồ để xác định và đối phó với các mối đe dọa.

F-22 Raptor thuộc thế hệ máy bay chiến đấu thứ năm Ảnh: AFP

Tuy nhiên, có một điều đáng chú ý về cách các phi công tải thông tin nhiệm vụ trước khi cất cánh là một thẻ nhớ có thể tháo rời sử dụng định dạng thuộc về thập niên 1990.

Không quân Mỹ đang tìm kiếm các công ty Mỹ vẫn có thể cung cấp các thiết bị lưu trữ đã lỗi thời này cho F-22. Và lực lượng này thậm chí không tìm kiếm bất cứ thứ gì có dung lượng lớn theo tiêu chuẩn hiện nay. Dung lượng lưu trữ tối thiểu được chấp nhận chỉ là 256 megabyte (MB), ít hơn dung lượng mà một chiếc điện thoại thông minh hiện đại sử dụng để lưu trữ vài bức ảnh.

Trong thông báo được đăng tải trên cổng thông tin mua sắm của chính phủ Mỹ ngày 16.11, Sư đoàn F-22 của Không quân Mỹ đã mời các công ty cho biết liệu họ có thể cung cấp các thẻ nhớ được sử dụng trong Hộp truyền dữ liệu (DTC) của máy bay chiến đấu hay không. Hạn chót nộp hồ sơ là ngày 1.12.2026.

Không quân Mỹ đang tìm kiếm hai loại thiết bị lưu trữ, thẻ nhớ flash PCMCIA Type II (PC 95) và thẻ CompactFlash (CF) được trang bị bộ chuyển đổi CompactFlash sang PCMCIA Type II thụ động.

PCMCIA là một tiêu chuẩn được sử dụng cho thẻ mở rộng và lưu trữ có thể tháo rời trong máy tính xách tay trong thập niên 1990 và đầu thập niên 2000.

Trong khi đó, CompactFlash là một định dạng bộ nhớ flash phổ biến khác, đặc biệt là trong máy ảnh kỹ thuật số. Loại thẻ này được sử dụng rộng rãi trước khi các định dạng nhỏ hơn như thẻ SD trở nên phổ biến.

Sự khác biệt này rất quan trọng vì Không quân Mỹ không chỉ đơn giản yêu cầu các công ty cung cấp bất kỳ loại thẻ nhớ cũ nào, mà thẻ còn phải phù hợp với thiết bị hiện có của F-22 và hoạt động với hệ thống máy chủ do chính phủ cung cấp.

Thông báo tìm nguồn cung ứng chính thức nêu rõ yêu cầu đối với thẻ nhớ flash chuẩn PC Standard 95 loại II có giao diện ATA hoặc thẻ CompactFlash có bộ chuyển đổi thụ động. Thông báo quy định rằng các thẻ phải có dung lượng lưu trữ tối thiểu 256 MB và phải "có thể đọc và ghi được trên hệ thống máy chủ do chính phủ cung cấp".

Không quân Mỹ dự định sẽ vận hành F-22 đến thập niên 2030, điều này khiến việc có sẵn các linh kiện thay thế và thiết bị tương thích trở nên rất quan trọng.

Đối với một loại máy bay được thiết kế để thống trị bầu trời thế kỷ 21, việc tìm kiếm một thiết bị lưu trữ công nghệ đáng tin cậy từ thập niên 1990 trở thành một vấn đề nan giải trong công tác bảo trì hiện đại, theo India Today.