Mỹ điều tiêm kích tàng hình F-22 đến Trung Đông, cảnh báo Iran trước đàm phán

Tờ The Times of Israel ngày 26.2 dẫn lời các nhà phân tích dữ liệu nguồn mở cho biết quân đội Mỹ đã điều thêm 6 chiến đấu cơ tàng hình F-22 đến Trung Đông. Các máy bay này sẽ được triển khai tại một căn cứ không quân của Israel, nơi 11 chiếc khác vừa hạ cánh trong ngày 25.2.

Chiến đấu cơ tàng hình F-22 tại căn cứ Lakenheath (Anh) năm 2018 ẢNH: KHÔNG QUÂN MỸ

Sáu chiếc F-22 nói trên đã cất cánh từ Mỹ vào đầu ngày 26.2 và sẽ bay cùng các máy bay tiếp nhiên liệu trên không băng qua Đại Tây Dương để đến căn cứ không quân Lakenheath tại Anh trước.

Trước đó một ngày, 12 chiếc F-22 tại Lakenheath bay sang Israel nhưng một chiếc quay trở lại căn cứ do vấn đề kỹ thuật. Số còn lại được triển khai tại một căn cứ không quân ở miền nam Israel.

F-22 là chiến đấu cơ tiên tiến hàng đầu thế giới chỉ có quân đội Mỹ sử dụng mà không xuất khẩu như chiến đấu cơ tàng hình F-35.

Trong những tuần gần đây, hàng chục tiêm kích F-35, F-15 và F-16 của Mỹ đã được phát hiện bay đến Trung Đông, cùng với đó là lực lượng máy bay tiếp nhiên liệu trên không cùng hàng trăm chuyến bay chở hàng đến khu vực từ giữa tháng 2. Hai nhóm tác chiến tàu sân bay của Mỹ đang hiện diện gần khu vực.

Tàu sân bay USS Geral R. Ford của Mỹ tại đảo Crete (Hy Lạp) ở Địa Trung Hải ngày 23.2 ẢNH: REUTERS

Chuyển động nói trên diễn ra khi Mỹ đang đàm phán với Iran về một thỏa thuận hạt nhân nhưng cũng không loại trừ khả năng hành động quân sự nếu không đạt thỏa thuận.

Cuộc đàm phán sẽ được khôi phục trong ngày 26.2 tại Geneva (Thụy Sĩ). Ngay trước cuộc đàm phán, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cáo buộc Iran đang tìm cách tái khởi động chương trình hạt nhân và lưu ý rằng quốc gia Trung Đông cũng sở hữu kho tên lửa đạn đạo rất lớn, điều mà ông cho rằng cũng nên được đàm phán tại Geneva, theo Reuters.

Toa lét tàu sân bay ảnh hưởng khả năng tấn công Iran của Mỹ?

Trong ngày 25.2, Phó tổng thống Mỹ J.D. Vance khẳng định Iran không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân và kêu gọi nước này nên nghiêm túc chú ý đến đe dọa hành động quân sự của Mỹ. Ông tuyên bố Tổng thống Donald Trump muốn giải quyết bằng ngoại giao nhưng cũng "có quyền" sử dụng biện pháp quân sự.

Trong diễn biến liên quan, một quan chức Hezbollah ngày 25.2 nói lực lượng này sẽ không tham chiến nếu Mỹ thực hiện cuộc tấn công hạn chế nhắm vào đồng minh Iran, theo AFP. Tuy nhiên, vị quan chức tuyên bố nếu cuộc tấn công gây ra xung đột khu vực, Hezbollah sẽ can thiệp quân sự, đồng thời lưu ý rằng việc nhắm đến Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei là "lằn ranh đỏ" không thể vượt qua.