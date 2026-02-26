Iran có thể đạt thỏa thuận với Mỹ?

Ông Araqchi đưa ra tuyên bố này trước khi vòng đàm phán mới giữa hai bên dự kiến diễn ra tại Geneva (Thụy Sĩ) vào hôm nay 26.2. Một quan chức Mỹ hôm 23.2 cho hay các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner dự kiến sẽ gặp phái đoàn Iran để đàm phán.

"Chúng ta có một cơ hội lịch sử để đạt được một thỏa thuận chưa từng có, giải quyết các mối quan ngại chung và đạt được lợi ích chung", ông Araqchi viết trên mạng xã hội X. Ông Araqchi còn viết rằng ông sẽ nối lại các cuộc đàm phán với "quyết tâm đạt được một thỏa thuận công bằng và bình đẳng trong thời gian ngắn nhất có thể".

Toa lét tàu sân bay ảnh hưởng khả năng tấn công Iran của Mỹ?

Trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Majid Takht-Ravanchi cho hay Iran sẵn sàng thực hiện mọi bước cần thiết để đạt được thỏa thuận với Mỹ.

Cũng trong ngày 24.2, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho hay lựa chọn đầu tiên của Tổng thống Mỹ Donald Trump luôn là ngoại giao, nhưng ông sẵn sàng sử dụng vũ lực gây chết người nếu cần thiết. Tổng thống Trump đã dọa sẽ tấn công Iran nếu không đạt được thỏa thuận. Một số chiến đấu cơ tàng hình F-22 của Mỹ đã được triển khai tại một căn cứ không quân ở miền nam Israel hôm 24.2, như một phần trong kế hoạch tăng cường lực lượng quân sự quy mô lớn của Mỹ tại Trung Đông, theo tờ The Times of Israel.