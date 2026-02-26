Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Iran có thể đạt thỏa thuận với Mỹ?

Văn Khoa
Văn Khoa
26/02/2026 05:27 GMT+7

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi ngày 24.2 nói rằng một thỏa thuận với Mỹ "nằm trong tầm tay, nhưng chỉ khi ngoại giao được ưu tiên", theo Reuters.

Ông Araqchi đưa ra tuyên bố này trước khi vòng đàm phán mới giữa hai bên dự kiến diễn ra tại Geneva (Thụy Sĩ) vào hôm nay 26.2. Một quan chức Mỹ hôm 23.2 cho hay các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner dự kiến sẽ gặp phái đoàn Iran để đàm phán.

"Chúng ta có một cơ hội lịch sử để đạt được một thỏa thuận chưa từng có, giải quyết các mối quan ngại chung và đạt được lợi ích chung", ông Araqchi viết trên mạng xã hội X. Ông Araqchi còn viết rằng ông sẽ nối lại các cuộc đàm phán với "quyết tâm đạt được một thỏa thuận công bằng và bình đẳng trong thời gian ngắn nhất có thể". 

Toa lét tàu sân bay ảnh hưởng khả năng tấn công Iran của Mỹ?

Trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Majid Takht-Ravanchi cho hay Iran sẵn sàng thực hiện mọi bước cần thiết để đạt được thỏa thuận với Mỹ.

Cũng trong ngày 24.2, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho hay lựa chọn đầu tiên của Tổng thống Mỹ Donald Trump luôn là ngoại giao, nhưng ông sẵn sàng sử dụng vũ lực gây chết người nếu cần thiết. Tổng thống Trump đã dọa sẽ tấn công Iran nếu không đạt được thỏa thuận. Một số chiến đấu cơ tàng hình F-22 của Mỹ đã được triển khai tại một căn cứ không quân ở miền nam Israel hôm 24.2, như một phần trong kế hoạch tăng cường lực lượng quân sự quy mô lớn của Mỹ tại Trung Đông, theo tờ The Times of Israel.

Tin liên quan

Ông Trump làm rõ quan điểm của tướng Mỹ về tấn công Iran

Ông Trump làm rõ quan điểm của tướng Mỹ về tấn công Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23.2 bác bỏ thông tin cho rằng Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ Dan Caine đã phản đối gây chiến với Iran.

Iran gần chốt xong thương vụ mua tên lửa đối hạm của Trung Quốc?

Khám phá thêm chủ đề

Iran căng thẳng Mỹ Iran tình hình Trung Đông quan hệ Mỹ Iran ngoại giao Iran
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận