Mỹ trục vớt chiến đấu cơ F-35C tại Biển Đông như thế nào ?

Chiến đấu cơ tàng hình F-35C của hải quân Mỹ bị rơi khi hạ cánh xuống tàu sân bay USS Carl Vinson hoạt động tại Biển Đông ngày 24.1. Tai nạn làm 7 thủy thủ bị thương còn chiếc máy bay trị giá 94 triệu USD chìm xuống biển.

Chiếc máy bay nằm ở đâu ?

Tờ The New York Times vừa dẫn thông báo của Hạm đội 7 thuộc hải quân Mỹ cho biết đang huy động các đơn vị để xác minh vị trí máy bay và trục vớt.

Một số hình ảnh và video về tai nạn bị rò rỉ trên mạng xã hội. Hải quân Mỹ đã xác thực một số hình ảnh, như bức ảnh chiếc F-35C nổi trên mặt biển. Người phát ngôn Zach Harrell của không lực hải quân Mỹ cho biết lực lượng đang điều tra nguyên nhân tai nạn và việc rò rỉ trái phép đoạn phim được quay trên tàu sân bay lúc máy bay gặp nạn.

Mới đây, sau khi xuất hiện một đoạn video rò rỉ trên Twitter, các quan chức hải quân Mỹ mới thừa nhận chiếc F-35C đã đâm vào phần đuôi của boong tàu và bốc cháy, trượt trên đường băng cho đến khi rơi xuống biển.

Hiện chưa thể biết chắc vị trí chính xác của chiếc máy bay vì quân đội Mỹ không công bố. Tuy nhiên, tuần duyên Nhật Bản ngày 29.1 đăng một cảnh báo hàng hải về hoạt động trục vớt đang diễn ra tại khu vực phía bắc của Biển Đông cho đến khi có thông báo thêm. Theo cảnh báo, vị trí trục vớt cách Manila hơn 500 km và có độ sâu khoảng 4.000 m.

Hải quân Mỹ hiện sở hữu thiết bị điều khiển từ xa CURV-21 có thể trục vớt xác máy bay ở độ sâu khoảng 6.000 m. Thiết bị này có độ choán nước hơn 3 tấn, có thể được thả từ tàu trục vớt hoặc tàu thương mại và do kỹ thuật viên trên tàu điều khiển thông qua một đoạn dây cáp.

Năm ngoái, hải quân Mỹ sử dụng CURV-21 trên tàu dân sự Grand Canyon II treo cờ Na Uy để trục vớt xác chiếc trực thăng MH-60S ở độ sâu hơn 5.790 m ở Bắc Thái Bình Dương.





Một vị lãnh đạo Công ty Volstad Maritime sở hữu con tàu nói trên cho biết không tham gia nhiệm vụ trục vớt chiếc F-35C của hải quân Mỹ, theo The New York Times. Con tàu đang được một công ty năng lượng thuê và hoạt động tại mỏ dầu khí ngoài khơi Thái Lan.

Canh chừng sự nhòm ngó

Hải quân Mỹ được cho là có thể sử dụng một tàu khác để làm nhiệm vụ, miễn là có thể chở theo CURV-21 và có một cần trục cứng cáp để nâng chiếc máy bay lên, sau khi thiết bị lặn nối dây cáp vào xác máy bay. Sàn tàu cũng phải đủ rộng để chứa xác máy bay. Trong nhiệm vụ năm ngoái, Công ty Phoenix International tại bang Maryland đã hỗ trợ tàu Grand Canyon II. Lãnh đạo công ty này từ chối xác nhận thông tin trục vớt chiếc F-35C.

Chiến đấu cơ F-35 của Mỹ là dòng máy bay hiện đại bậc nhất và trang bị những công nghệ nhạy cảm. Do đó, việc máy bay bị rơi ở Biển Đông được cho là không tránh khỏi sự nhòm ngó của Trung Quốc. Theo The New York Times, Trung Quốc sở hữu các thiết bị lặn điều khiển từ xa nhưng chưa rõ có thể hoạt động ở độ sâu như thiết bị của Mỹ.

Ngoài ra, quân đội Mỹ chắc chắn sẽ bố trí tàu chiến tại khu vực tai nạn để canh chừng trong quá trình trục vớt. Tuy nhiên, người phát ngôn John Kirby của Lầu Năm Góc gần đây bác bỏ thông tin đang chạy đua với Trung Quốc để đưa chiếc máy bay lên bờ.

“Chúng tôi đang làm tất cả những kế hoạch thích hợp cần thiết để trục vớt chiếc máy bay của chúng tôi và sẽ vớt nó kịp thời như từng làm trước đây. Tôi cho rằng những câu hỏi về việc cạnh tranh để trục vớt vật là tài sản của chúng tôi chỉ là sự phỏng đoán”, ông Kirby nói.