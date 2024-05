Mỹ - Trung đối thoại hay đối đầu ở Shangri-La ?

Chỉ trích lẫn nhau, Biển Đông có thể là nội dung

Trung Quốc sẽ chỉ trích Mỹ khiêu khích khi thúc đẩy các đồng minh thách thức các động thái của Bắc Kinh trong khu vực. Ngược lại, phía Mỹ sẽ nhấn mạnh tính chất phòng thủ của các hành động ngoại giao quân sự của mình.

Trong cuộc hội đàm, Bộ trưởng Austin có thể sẽ đề cập việc Trung Quốc sử dụng chiến thuật vùng xám ở Biển Đông, tố cáo Trung Quốc tìm cách ngăn chặn các hoạt động tiếp tế của hải quân Philippines ở Biển Đông. Tất nhiên, Trung Quốc sẽ mượn danh nghĩa bảo vệ chủ quyền để biện hộ cho các hành động vừa nêu.

Việc bên nào hành động dựa trên luật pháp quốc tế cũng là chủ đề 2 bên có thể tranh luận. Trong đó, Trung Quốc chỉ trích Mỹ không tham gia Công ước LHQ về luật Biển (UNCLOS) 1982. Ngược lại, phía Mỹ chỉ trích Trung Quốc không tuân thủ UNCLOS 1982 dù Bắc Kinh đã tham gia.

Trong khi Mỹ chưa thể phê chuẩn UNCLOS do thiếu sự ủng hộ của Quốc hội nước này, hải quân Mỹ đã thiết kế các hoạt động tự do hàng hải (FONOP) theo các quy tắc do hiệp ước đặt ra. Việc các đồng minh của Mỹ như Úc và Nhật Bản, các đối tác của NATO như Canada, Anh và Pháp phối hợp sẽ tăng thêm sức nặng cho lập trường của Mỹ.

Cũng là bên tranh chấp, nhưng các quốc gia ven biển Đông Nam Á được lợi nhiều hơn khi ủng hộ phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) ở The Hague (Hà Lan) năm 2016 khi bác bỏ tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông.

GS Yoichiro Sato (chuyên gia về quan hệ quốc tế, Đại học Ritsumeikan châu Á - Thái Bình Dương, Nhật Bản)