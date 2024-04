Quân đội Mỹ, Trung Quốc đối thoại về 'tương tác an toàn'

Theo AFP, các cuộc họp diễn ra từ ngày 3 - 4.4 tại TP.Honolulu (bang Hawaii, Mỹ), trong khuôn khổ Nhóm công tác "Thỏa thuận tham vấn hàng hải quân sự" (MMCA) giữa Mỹ và Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên quân đội 2 nước đối thoại kể từ cuối năm 2021. Sự kiện cũng diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đồng ý nối lại đối thoại quân sự trực tiếp khi họ gặp nhau vào tháng 11 năm ngoái.



Giới chức quân sự Mỹ và Trung Quốc gặp nhau tại Hawaii Hải quân Mỹ

Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương - Ấn Độ Dương của Mỹ ngày 5.4 thông báo giới chức quân sự hai nước "đã xem xét các sự kiện liên quan an toàn trong vài năm qua, đồng thời thảo luận về việc duy trì tính chuyên nghiệp và an toàn trong hoạt động hàng hải, hàng không".

Trong tuyên bố phát đi vào ngày 6.4, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho hay hai bên đã tiến hành trao đổi thẳng thắn và mang tính xây dựng về tình hình an ninh hàng hải, hàng không giữa Trung Quốc và Mỹ. Theo tuyên bố, Trung Quốc cũng kiên quyết phản đối mọi nỗ lực nhằm gây nguy hiểm cho chủ quyền và an ninh của nước này dưới danh nghĩa tự do hàng hải, hàng không.