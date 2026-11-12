Mỹ - Trung lên tiếng về cuộc điện đàm ngoại trưởng song phương

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị ảnh: reuters

Reuters hôm 12.11 dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Ngoại trưởng Marco Rubio đã điện đàm với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị hôm 11.11.

Cuộc điện đàm Mỹ - Trung tập trung thảo luận về chuyến công du Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump để tham dự Hội nghị cấp cao APEC vào tuần tới, và chuyến thăm Florida vào tháng sau của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình cho Hội nghị thượng đỉnh G20.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, hai ngoại trưởng nhắc lại cam kết của các nhà lãnh đạo Mỹ - Trung về một mối quan hệ mang tính xây dựng nhằm hướng đến ổn định chiến lược trên nền tảng tôn trọng, công bằng và có đi có lại.

Các nhà lãnh đạo đã đồng ý về tầm quan trọng của các cuộc trao đổi thực chất ở cấp lãnh đạo nhằm thúc đẩy những mục tiêu như hòa bình và tiến trình phi hạt nhân hóa, bao gồm bất kỳ cuộc gặp ba bên nào với lãnh đạo Nga, theo Bộ Ngoại giao Mỹ.

Trong khi đó, bản tin của Tân Hoa xã về cuộc điện đàm giữa hai ông Rubio và Vương Nghị không đề cập đến các cuộc thảo luận về phi hạt nhân hóa hoặc khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh ba bên với Nga.

Tân Hoa xã chỉ cho biết ông Vương Nghị đã có cuộc điện đàm mang tính "tích cực và xây dựng" với ông Rubio, và Bắc Kinh bày tỏ sẵn sàng tăng cường liên lạc và hợp tác với Washington.

Theo bản tin, ông Vương Nghị nói rằng sự ổn định hiện tại trong quan hệ Mỹ - Trung không dễ có, và gọi đây là sự lựa chọn lý trí của 2 quốc gia dựa trên cơ sở lợi ích chung cũng như của mỗi nước.