Mỹ tuyên án thủ phạm hành hung người gốc Hoa vì kỳ thị

Trang Next Shark mới đây đưa tin về phim ngắn Centuries and Still (tạm dịch: Hàng thế kỷ vẫn thế) kể về những khó khăn n gười gốc Á trên đất Mỹ phải trải qua từ giữa thế kỷ 19 cho đến nay.