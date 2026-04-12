Mỹ và Trung Quốc tăng nhập, giá tiêu duy trì mức cao

Tại thị trường nội địa, giá tiêu đang dao động quanh mốc 140.000 đồng/kg, không có nhiều biến động so với giai đoạn cuối tháng 3 dù vụ thu hoạch tiêu đang diễn ra ở các tỉnh miền Đông và khu vực Tây nguyên. Dự kiến, vụ thu hoạch tiêu của Việt Nam sẽ kết thúc vào cuối tháng 4.



Mỹ và Trung Quốc tăng nhập, giá tiêu đứng ở mức cao ẢNH: CHÍ NHÂN

"Giá tiêu giảm nhẹ so với mức đỉnh 150.000 đồng/kg do nguồn cung tăng từ vụ thu hoạch mới, trong khi nhu cầu chưa có sự tăng tương ứng. Tuy nhiên, với nguồn cung không dồi dào nên giá tiêu dự kiến sẽ vẫn duy trì mức cao trong trung và dài hạn", báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhận định.

Báo cáo của cơ quan này cho biết, trong 3 tháng đầu năm nay, hoạt động xuất khẩu hạt tiêu thuận lợi. Riêng trong tháng 3 đạt tới 29.000 tấn và kim ngạch 186 triệu USD. Lũy kế 3 tháng đầu năm, tổng khối lượng đạt gần 65.000 tấn, tăng đến 37% so với cùng kỳ năm trước; kim ngạch đạt gần 418 triệu USD, tăng 29% về giá trị. Giá hạt tiêu xuất khẩu bình quân 3 tháng đầu năm 2026 ước đạt 6.465 USD/tấn, giảm 6% so với cùng kỳ năm 2025.

Theo Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), Mỹ tiếp tục là thị trường lớn nhất của Việt Nam trong quý 1 với khối lượng đạt 16.859 tấn, tăng 64% so với cùng kỳ và chiếm thị phần trên 25%. Đặc biệt là Trung Quốc với 8.563 tấn, tăng tới 321% trở thành thị trường lớn thứ hai. Tiếp theo là UAE đạt 3.182 tấn, tăng 15% bên cạnh là Philippines đạt 2.383 tấn, tăng 49%.



Ngoài thị trường Mỹ, khu vực châu Á tiếp tục là động lực tăng trưởng chính, chiếm 46% tổng lượng xuất khẩu và châu Âu chiếm 20%.

Bên cạnh hạt tiêu, Việt Nam đã xuất khẩu được 22.254 tấn quế với kim ngạch đạt 58 triệu USD; so với cùng kỳ năm 2025 tăng gần 11% về lượng và 6,1% về giá trị. Ấn Độ, Mỹ và Bangladesh là 3 thị trường xuất khẩu chính của Quế Việt Nam.

