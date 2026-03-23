Giá tiêu giảm sâu, có kéo dài?

Giá tiêu trong nước tuần qua liên tục giảm và hiện còn 135.000 - 136.000 đồng/kg, mức thấp nhất trong khoảng 9 tháng qua và thấp hơn khoảng 24.000 - 25.000 đồng so với cùng kỳ năm 2025.



Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, giá tiêu bắt đầu giảm do các nhà nhập khẩu đang chờ đợi nguồn cung từ vụ thu hoạch mới của Việt Nam trong tháng 3 - 4. Hiện nay, khi vào vụ thu hoạch rộ, việc giá tiêu giảm sâu là điều khó tránh khỏi. Bên cạnh đó, để chuẩn bị cho vụ thu hoạch mới, Việt Nam cũng tăng mạnh nguồn cung ra thị trường. Cụ thể, trong 2 tháng đầu năm 2026, lượng xuất khẩu hạt tiêu đạt gần 40.000 tấn, tăng 46% về lượng và giá trị đạt 259 triệu USD, tăng gần 41% về giá trị. Nguồn cung tăng mạnh khiến giá tiêu xuất khẩu giảm bình quân 3,5% so với cùng kỳ năm 2025.

Cập nhật mới nhất cho thấy, trong 15 ngày đầu tháng 3, xuất khẩu hạt tiêu đạt 12.613 tấn, tiếp tục tăng 47% về lượng và đạt giá trị 81 triệu USD, tăng 35,4% về giá trị so với cùng kỳ năm trước.



Ngoài các thị trường chủ lực là Mỹ và Đức, thị trường ghi nhận sự tăng trưởng mạnh của Thái Lan với tốc độ lên đến 4,1 lần và tăng mạnh nhất là Nam Phi với 4,8 lần.

Từ đầu năm 2026 đến nay, tình trạng mưa trái mùa liên tục xuất hiện ở miền Đông và cao nguyên miền Trung, qua đó ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng và sản lượng tiêu của Việt Nam trong vụ thu hoạch hiện nay. Do vậy, Hiệp hội Hạt tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA) ước tính sản lượng hạt tiêu năm 2026 có thể giảm khoảng 15 - 20% so với năm 2025.

Theo một số doanh nghiệp, xu hướng giá tiêu giảm sâu trong một vài tuần gần đây do 2 yếu tố, thứ nhất là vào vụ thu hoạch hạt tiêu ở Việt Nam - nguồn cung lớn nhất thế giới. Thứ hai, tình hình căng thẳng ở khu vực Trung Đông khiến nhiều nhà nhập khẩu lo lắng về chi phí vận chuyển tăng vọt nên trì hoãn mua hàng.

Việt Nam vẫn là nguồn cung cấp hạt tiêu lớn nhất cho Mỹ với thị phần chiếm gần 80%, tiếp theo là Indonesia chiếm 8% và Ấn Độ 6,3%. Đáng chú ý, so với cùng kỳ năm trước, trong tháng 1.2026 nhập khẩu tiêu của Mỹ từ Việt Nam tăng nhẹ 0,6%, trong khi Indonesia giảm đến 68,1% và Ấn Độ giảm gần 37%. Điều này cho thấy nguồn cung vào thị trường Mỹ đang có xu hướng tập trung trở lại vào Việt Nam.

Do vậy, theo các doanh nghiệp, đà giảm hiện nay chỉ là tạm thời trong lúc sản lượng gia tăng khi vào vụ thu hoạch và yếu tố cước tàu biển tăng vọt theo tình hình Trung Đông. Việc sản lượng thu hoạch giảm và hoạt động xuất khẩu thuận lợi là yếu tố quan trọng giữ giá tiêu duy trì mức cao trong thời gian tới.