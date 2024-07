Giá tiêu tăng mạnh, nông dân vẫn chê ‘không có cửa’ với sầu riêng, cà phê

Ngày 31.7, tại TP.HCM, VPSA tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm 2024. Trong 6 tháng qua, Việt Nam xuất khẩu 142.586 tấn hạt tiêu các loại, giảm gần 7% so với cùng kỳ năm 2023, ngược lại kim ngạch đạt 634 triệu USD, tăng 30,5% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, thời gian gần đây, giá hạt tiêu tăng mạnh do nguồn cung toàn cầu thiếu hụt.



Giá hạt tiêu dự báo sẽ còn biến động mạnh trong thời gian tới HOÀNG NGUYỄN

Sản lượng thu hoạch hạt tiêu năm 2024 của Việt Nam ước đạt khoảng 170.000 tấn, cộng với tồn kho từ niên vụ trước chuyển sang thì tổng sản lượng còn lại trong năm nay chỉ từ 40.000 - 45.000 tấn. Trong khi vụ thu hoạch tiếp theo phải đợi đến tháng 3.2025. "Dự báo giá hồ tiêu sẽ có những đợt biến động bất thường như đầu tháng 6. Đặc biệt, ngày 11.6 giá biến động rất mạnh, buổi sáng giá tăng 20.000 đồng/kg đến buổi chiều lại giảm mạnh", VPSA nhận định.



Giá trung bình tháng 7 tại thị trường nội địa Việt Nam đạt 150.000 đồng/kg, tăng 2,2 lần so với cùng kỳ năm 2023. Tuy nhiên VPSA cho biết, dù giá hạt tiêu đang ở mức cao nhưng trong đợt khảo sát tại 3 tỉnh Tây nguyên vào đầu tháng 7 này thì thực tế nông dân không còn mặn mà với cây hồ tiêu. Nguyên nhân do giá sầu riêng và cà phê đang ở mức rất cao và cho lợi ích kinh tế lớn. Do đó, diện tích trồng mới cây hồ tiêu pkhông nhiều, chủ yếu trồng xen vào vườn cà phê với tỷ lệ 6 cà phê và 2 hồ tiêu.

Bên cạnh đó, sau thời điểm vụ thu hoạch hạt tiêu năm 2024 thì một đợt nắng hạn kéo dài gần 100 ngày đã làm nhiều vườn tiêu già cỗi tiếp tục bị suy thoái thêm. Vì vậy, dự báo sản lượng hạt tiêu vụ tới có thể chỉ tương đương so với năm 2024.



Trong nửa đầu năm 2024, bên cạnh sự sụt giảm từ nguồn cung Việt Nam thì sản lượng xuất khẩu của quốc gia đứng thứ 2 là Brazil cũng giảm 6%. Giá xuất khẩu hồ tiêu Brazil trung bình 6 tháng đầu năm đạt 3.810 USD/tấn, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước. Nguồn cung hạt tiêu từ Brazil, trong cả năm 2024, có thể giảm từ 20 - 25% so với năm 2023.

Ngoài Brazil, trong 6 tháng qua xuất khẩu của hồ tiêu Malaysia cũng giảm 8%, ngược lại xuất khẩu của Indonesia tăng 48% và Ấn Độ 34% so với cùng kỳ năm trước.