Việt Nam chi 110 triệu USD nhập khẩu cà phê

Thị trường cà phê cả sàn London và New York bớt sôi động khi lượng giao dịch và giá cả ít biến động.



Việt Nam nhập khẩu cà phê trên 100 triệu USD trong 7 tháng qua MINH ĐĂNG

Trên sàn London, giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 9 giảm 1 USD xuống 4.266 USD/tấn; kỳ hạn tháng 11 giảm 4 USD còn 4.118 USD/tấn, kỳ hạn tháng 1.2025 giảm 4 USD còn 3.969 USD/tấn.

Ngược lại, giá cà phê arabica trên sàn New York vẫn tăng nhưng không đáng kể; kỳ hạn tháng 9 tăng 8,8 USD lên 5.168 USD/tấn, kỳ hạn tháng 12 tăng 5,5 USD lên 5.163 USD/tấn và kỳ hạn tháng 3.2025 tăng 3,3 USD đạt 5.126 USD/tấn.

Tại Brazil, giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 9 tăng 12,3 USD lên 6.396 USD/tấn, kỳ hạn tháng 12 tăng 16,5 USD đạt 6.576 USD/tấn; kỳ hạn tháng 3.2025 tăng 4,4 USD lên 6.218 USD/tấn.

Giá cà phê Tây nguyên giảm 400 đồng/kg; tại Đắk Nông 124.100 đồng/kg, Đắk Lắk 123.800 đồng/kg, Gia Lai 123.400 đồng/kg, Kon Tum và Lâm Đồng 123.400 đồng/kg.

Cập nhật trong tháng 7, xuất khẩu cà phê đạt 70.000 tấn, giảm gần 36% so với cùng kỳ năm 2023. Tính chung 7 tháng năm 2024, lượng cà phê xuất khẩu của Việt Nam đạt 964.000 tấn, giảm gần 14% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch xuất khẩu đạt 3,54 tỉ USD, tăng 31% so với cùng kỳ năm ngoái. Kim ngạch xuất khẩu tăng cao dù lượng giảm là nhờ giá cà phê từ đầu năm đến nay liên tục duy trì mức cao.

Thời gian qua, do nguồn cung cà phê thiếu hụt nên nhiều doanh nghiệp Việt Nam phải nhập khẩu cà phê từ các nước lân cận để phục vụ cho nhu cầu nội địa cũng như chế biến xuất khẩu, đáp ứng các đơn hàng đã ký. Giá trị nhập khẩu cà phê trong 7 tháng qua lên tới 110 triệu USD.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cà phê là một trong những mặt hàng xuất siêu cao nhất với con số 3,43 tỉ USD và tốc độ tăng cao nhất, đạt 32% so với cùng kỳ năm 2023. Trong khi đó, gỗ và sản phẩm gỗ dẫn đầu với con số xuất siêu 7,3 tỉ USD nhưng tốc độ tăng chỉ 22% so với cùng kỳ năm trước.