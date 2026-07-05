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Thế giới

Mỹ vất vả đón quốc khánh giữa nắng nóng gay gắt

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
Reuters đưa tin đợt nắng nóng gay gắt đang càn quét nước Mỹ, làm đảo lộn các kế hoạch kỷ niệm 250 năm quốc khánh vào ngày 4.7.

Nhiệt độ cao có thể ảnh hưởng đến khoảng 185 triệu người - hơn một nửa dân số Mỹ - với mức nhiệt tại nhiều nơi có thể chạm ngưỡng 46 độ C.

Mỹ vất vả đón quốc khánh giữa nắng nóng gay gắt - Ảnh 1.

Nhiệt độ cao ở Washington trong đợt mừng quốc khánh năm 2026

Ảnh: Reuters

Thời tiết cực đoan đã buộc giới chức tại thủ đô Washington D.C và một số tiểu bang phải hoãn, hủy các sự kiện ngoài trời. Hội chợ quy mô lớn ở khu National Mall (Washington D.C) để giới thiệu đặc trưng của 50 tiểu bang Mỹ phải tạm đóng cửa ngày 3.7, trong khi lễ diễu hành ở thủ đô dự kiến diễn ra ngày 4.7 đã bị hủy. Sự kiện tại các thành phố mang đậm dấu ấn lịch sử với ngày độc lập như Philadelphia, New York, Boston cũng gặp gián đoạn.

Cũng nhân ngày lễ trên, Giáo hoàng gốc Mỹ Leo XIV đã gửi thông điệp chúc mừng từ Vatican. Ông hy vọng những lý tưởng về "sự thống nhất, công lý và hòa bình" của các nhà lập quốc sẽ tiếp tục dẫn dắt đất nước. Vào ngày 3.7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có phát biểu trước núi Rushmore (bang Nam Dakota), mở màn cho chuỗi sự kiện mừng đại lễ vào cuối tuần này.

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