Mỹ: Yêu cầu học sinh biết quản lý tài chính cá nhân trước khi tốt nghiệp THPT

Các bang như Alabama, Iowa, Mississippi, Missouri, Tennessee, Utah và Virginia ở Mỹ yêu cầu học sinh phải tham gia khóa học quản lý tài chính cá nhân (kéo dài trong một học kỳ) trước khi tốt nghiệp THPT năm 2023, theo báo cáo mới công bố gần đây của ĐH Champlain (Mỹ).



Cũng theo báo cáo, tính đến năm 2028, khi các luật mới và chính sách sửa đổi có hiệu lực đầy đủ, sẽ có tổng cộng 23 bang của Mỹ yêu cầu học sinh tham gia khóa học quản lý tài chính cá nhân trước khi tốt nghiệp THPT.

Như vậy, trong 5 năm tới, cứ mỗi 10 học sinh trung học ở Mỹ thì có hơn 4 em sẽ đăng ký vào các trường bắt buộc học quản lý tài chính cá nhân trước khi tốt nghiệp THPT. Khóa học này tập trung vào các chủ đề như: lập ngân sách chi tiêu, tiết kiệm và quản lý nợ.

Trả lời phỏng vấn đài CNBC, ông John Pelletier, Giám đốc Trung tâm Kiến thức tài chính của ĐH Champlain, nói: “Những khóa học như thế này là hết sức cần thiết. Sau khi tốt nghiệp THPT, không ngày nào mà bạn không nghĩ đến tiền bạc, cách kiếm tiền, cách tiêu tiền và cách tiết kiệm. Bạn sẽ suy nghĩ về điều này cho đến ngày bạn chết”.

Khóa học quản lý tài chính cá nhân có thể trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết cho học sinh trung học trước ngưỡng cửa vào đời FREEPIK

Một số trường và học khu ở Mỹ bắt buộc học sinh phải được giáo dục tài chính từ lâu. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, ngày càng nhiều bang yêu cầu phải đảm bảo học sinh tham gia khóa học kiến thức tài chính trước khi tốt nghiệp THPT, theo tờ The New York Times. Các chuyên gia nhận định xu hướng này diễn ra một phần là do đại dịch Covid-19 làm ảnh hưởng đến nhiều người Mỹ về mặt tài chính.

Các nghiên cứu cho thấy giáo dục tài chính có thể tạo ra sự khác biệt đáng kể trong hành vi tài chính của thanh niên, từ cải thiện điểm tín dụng và giảm tỷ lệ nợ quá hạn cho đến giảm thiểu vay ngắn hạn, tín dụng đen và giúp sinh viên đưa ra quyết định tốt hơn về các khoản vay để học ĐH.

Trong khi đó, theo báo cáo của ĐH Champlain, một số bang như California, Connecticut, Massachusetts và South Dakota “hầu như không có yêu cầu” về giáo dục tài chính cá nhân ở trường trung học.