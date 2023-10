Myanmar: Nhóm nổi dậy gần biên giới giao tranh với quân đội

Kể từ ngày 27.10, cuộc giao tranh giữa 3 nhóm nổi dậy với quân đội đã nổ ra tại bang Shan ở phía bắc Myanmar, theo AFP.

Ba nhóm nổi dậy, gồm nhóm Quân đội Giải phóng quốc gia Ta'ang (TNLA), nhóm Quân đội Arakan (AA) và nhóm Quân đội Liên minh Dân chủ quốc gia Myanmar (MNDAA), tuyên bố đã chiếm giữ một số đồn quân sự và những con đường huyết mạch nối Myanmar với Trung Quốc. Ba nhóm này từng thường xuyên giao tranh với quân đội về quyền tự chủ và kiểm soát tài nguyên.

Trong đó, TNLA hôm nay cho hay lực lượng này đang giao tranh với quân đội Myanmar tại khu vực cách thị trấn Lashio khoảng 40 km về phía đông. Thị trấn Lashio là nơi đặt bộ chỉ huy phía đông bắc của quân đội Myanmar.

Một tên lửa được phóng từ căn cứ quân sự Myanmar ở thị trấn Lashio thuộc bang Shan ngày 28.10 AFP

Một người dân cho AFP hay các cửa hàng trong thị trấn Lashio vẫn mở cửa nhưng ngân hàng đóng cửa và đường phố yên tĩnh hơn bình thường."Lực lượng an ninh đã phong tỏa các con đường xung quanh căn cứ quân sự và sân bay", theo một số người dân. Một đại lý bán vé máy bay cho biếtcác chuyến bay đến và đi từ sân bay ở Lashio đã bị hủy ít nhất là tới ngày mai 1.11.



Ngoài ra, MNDAA ngày 30.10 công bố đoạn phim cho thấy các thành viên của họ đang chiếm giữ thị trấn Chinshwehaw nằm trong khu vực biên giới giáp với Trung Quốc. MNDAA, TNLA và AA khẳng định kể từ ngày 27.10 đã có hàng chục người của quân đội bị thương, thiệt mạng và bị bắt.

Trước đó, phát ngôn viên Zaw Min Tun của chính quyền quân sự Myanmar ngày 27.10 nói rằng những nhóm nổi dậy đã tấn công các vị trí quân sự ở các khu vực Chinshwehaw, Laukkai và Kunlong và một số tiền đồn đã bị chiếm.

Trong lúc cuộc giao tranh như trên tiếp diễn, Bộ trưởng Nội vụ của chính quyền quân sự Myanmar Yar Pyae đã gặp Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Vương Hiểu Hồng tại Naypyidaw ngày 30.10, theo tờ Global New Light of Myanmar. Trong cuộc gặp, hai bên đã "thảo luận về hòa bình và sự yên tĩnh ở những khu vực biên giới của hai nước" cũng như hợp tác về thực thi pháp luật và an ninh.