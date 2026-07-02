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Thế giới

Myanmar sắp khởi động dự án thủy điện tỉ USD để bán điện sang Trung Quốc

Thụy Miên
Thụy Miên

Chính phủ Myanmar vừa đặt lại mục tiêu sẽ hoàn tất dự án xây thủy điện lớn nhất nước trong vòng 8 năm tại Myitsone ở bang miền bắc Kachin.

Myanmar chuẩn bị khởi động lại dự án thủy điện tỉ đô được Trung Quốc ủng hộ - Ảnh 1.

Ảnh kết xuất đồ họa về dự án đập thủy điện Myitsone

ảnh: uachc.com

Reuters hôm 1.7 dẫn lại hai nguồn thạo tin cho biết thông tin nối lại dự án thủy điện Myitsone đã được hé lộ từ phát biểu của ông Khet Htein Nan, người đứng đầu chính quyền bang Kachin.

Kế hoạch về dự án thủy điện ở Myitsone đã được cập nhật sau chuyến thăm Trung Quốc hồi tháng trước của Tổng thống Min Aung Hlaing.

"Dự án sẽ sớm được khởi động", Reuters dẫn lời ông Htet Paing Htoo, thành viên nghị viện bang Kachin, về dự án thủy điện đã bị hoãn từ năm 2011 vì dư luận phản đối.

"Tuyên bố chính thức sẽ được đưa ra. Bản thân tổng thống cũng nói rằng dự án sẽ được khởi động lại", theo nghị viên.

Với công suất thiết kế 6 GW, dự án ở Myitsone nếu hoàn tất sẽ một trong những thủy điện lớn nhất Đông Nam Á, dù vẫn nhỏ hơn nhiều so với đập Tam Hiệp của Trung Quốc có công suất lắp đặt 22,5 GW. Theo kế hoạch, 90% lượng điện từ dự án này sẽ được xuất sang Trung Quốc.

Bà Khaing Khaing Soe, phát ngôn viên Văn phòng Tổng thống Myanmar, cho biết việc nối lại dự án nằm trong số những nội dung được thảo luận trong chuyến thăm Trung Quốc của ông Min Aung Hlaing.

Theo người phát ngôn, đập thủy điện Myitsone có thể cung cấp hơn một nửa nhu cầu khoảng 10 GW điện của Myanmar, vốn đang lâm vào tình trạng thiếu điện.

Bà Khaing Khaing Soe cho biết thêm chính phủ Myanmar đang xem xét những quan ngại liên quan đến việc ngập nước, mà theo tính toán sẽ chấn nhìm khu vực có diện tích tương đương Singapore, cũng như những kiến nghị của các cộng đồng địa phương.

Theo thiết kế, đập Myitsone cao 152 m và trải dài 152 m tại nơi hợp lưu của hai con sông Mali và N'Mai.

Việc khôi phục lại dự án thủy điện có thể cần đến 11,5 tỉ USD vốn đầu tư, cao hơn gấp 3 lần so với mức dự toán ban đầu 3,6 tỉ USD hồi năm 2009, theo Reuter dẫn ước tính của Cơ quan Năng lượng Tái tạo Quốc tế.

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