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Giải trí Đời nghệ sĩ

Myra Trần bật khóc vì câu nói của cô giáo Hồ Quỳnh Hương

Minh Hy
Minh Hy
07/06/2026 10:30 GMT+7

Sự xuất hiện và lời động viên của Hồ Quỳnh Hương khiến Myra Trần bật khóc trong đêm mini liveshow nhân dịp sinh nhật 27 tuổi.

Vợ chồng Hồ Quỳnh Hương tạo bất ngờ cho Myra Trần

Tối 6.6, Myra Trần tổ chức đêm nhạc mừng sinh nhật với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như ca sĩ Hồ Quỳnh Hương, Hoàng Hải, Xuân Tâm, Mậu Đạt, rapper Tez, diễn viên Minh Dự... Trong đêm nhạc ấm cúng, Myra Trần đưa người nghe qua nhiều cung bậc cảm xúc từ lãng mạn, sâu lắng đến sôi động, hài hước.

Myra Trần bật khóc vì câu nói của cô giáo Hồ Quỳnh Hương- Ảnh 1.

Mở đầu đêm nhạc, Myra Trần gửi đến khán giả bài hát Anh chưa thương em đến vậy đâu, đây chính ca khúc đưa tên tuổi của cô đến gần hơn với khán giả. Sau đó, hai ca sĩ lô tô là Xuân Tâm và Mậu Đạt cùng giọng ca sinh năm 1999 khuấy động sân khấu với Tuổi mộng xứ đôngMắt nai cha cha cha

ẢNH: BTC CUNG CẤP

Myra Trần bật khóc vì câu nói của cô giáo Hồ Quỳnh Hương- Ảnh 2.

Tiếp đó, Myra Trần và rapper Tez tái hiện lại màn song ca Khi cơn đau dần phai, từng được trình diễn thành công tại Rap Việt mùa 3

ẢNH: BTC CUNG CẤP

Myra Trần bật khóc vì câu nói của cô giáo Hồ Quỳnh Hương- Ảnh 3.

Hakoota và Myra Trần cũng mang đến không khí tươi mới thông qua ca khúc Mình yêu nhau bình yên thôi. Hakoota chia sẻ khi lần đầu gặp Myra Trần, anh cảm nhận đây là cô bé nhiều cảm xúc và có suy nghĩ trưởng thành hơn so với lứa tuổi. Nhìn giọng ca 27 tuổi đứng lên sau nhiều thăng trầm, anh cảm thấy rất vui mừng

ẢNH: BTC CUNG CẤP

Myra Trần bật khóc vì câu nói của cô giáo Hồ Quỳnh Hương- Ảnh 4.

Diễn viên Minh Dự là một nhân tố đặc biệt trong show diễn của Myra Trần. Bên cạnh phần giao lưu tạo không khí vui vẻ cho người xem, diễn viên Gia đình cục súc còn song ca với chủ nhân đêm diễn ca khúc Chim trắng mồ côi. Minh Dự cho biết anh đã dời đêm diễn của mình lại để đến hỗ trợ cho nữ ca sĩ 27 tuổi

ẢNH: BTC CUNG CẤP

Myra Trần bật khóc vì câu nói của cô giáo Hồ Quỳnh Hương- Ảnh 5.

Cảm xúc của Myra Trần dâng trào khi Hồ Quỳnh Hương có mặt sân khấu. Sau khi hòa giọng trong loạt hit Ước mơ trong đời, Có nhau trọn đời, AnhHoang mang, Myra Trần bật khóc vì lời nhắn của cô giáo

ẢNH: BTC CUNG CẤP

Myra Trần bật khóc vì câu nói của cô giáo Hồ Quỳnh Hương- Ảnh 6.

Hồ Quỳnh Hương chia sẻ: "Hai cô trò có duyên với nhau từ cuộc thi Nhân tố bí ẩn 2016, khi Myra Trần là thành viên trong đội của cô. Giờ con đã là một Myra rất khác, trưởng thành, trải nghiệm, giọng hát ngọt ngào và nội lực hơn rất nhiều. Không chỉ cô mà cả chương trình đều tự hào về con. Mong mọi người luôn ủng hộ Myra, một cô bé rất tử tế dù gặp sóng gió"

ẢNH: BTC CUNG CẤP

Myra Trần bật khóc vì câu nói của cô giáo Hồ Quỳnh Hương- Ảnh 7.

Myra Trần cũng nghẹn ngào khi nhắc lại lời khuyên bảo mà chủ hit Hoang mang dành cho mình. "Có những điều cô giáo dạy cho mình mà 5, 6 năm sau mình mới nhận ra. Cô nói rằng khán giả lúc nào cũng yêu thương mình nhưng mỗi người có cách yêu thương khác nhau. Chỉ khi họ yêu thương thì mới luôn ở đó nhìn ngắm và theo dõi mình từng ngày", giọng ca 27 tuổi trải lòng

ẢNH: BTC CUNG CẤP

Myra Trần bật khóc vì câu nói của cô giáo Hồ Quỳnh Hương- Ảnh 8.

Ca sĩ Hoàng Hải bối rối vì màn xuất hiện của Xuân Tâm và Mậu Đạt

ẢNH: BTC CUNG CẤP

Myra Trần bật khóc vì câu nói của cô giáo Hồ Quỳnh Hương- Ảnh 9.

Đối với Myra Trần, đây là cột mốc rực rỡ trong hành trình sự nghiệp, động lực để cô viết tiếp giấc mơ âm nhạc và thực hiện những dự án, sản phẩm tâm huyết trong thời gian sắp tới

ẢNH: BTC CUNG CẤP

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