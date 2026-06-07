Myra Trần bật khóc vì câu nói của cô giáo Hồ Quỳnh Hương

Vợ chồng Hồ Quỳnh Hương tạo bất ngờ cho Myra Trần
Tối 6.6,
Myra Trần tổ chức đêm nhạc mừng sinh nhật với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như ca sĩ Hồ Quỳnh Hương, Hoàng Hải, Xuân Tâm, Mậu Đạt, rapper Tez, diễn viên Minh Dự... Trong đêm nhạc ấm cúng, Myra Trần đưa người nghe qua nhiều cung bậc cảm xúc từ lãng mạn, sâu lắng đến sôi động, hài hước.
Mở đầu đêm nhạc, Myra Trần gửi đến khán giả bài hát
Anh chưa thương em đến vậy đâu, đây chính ca khúc đưa tên tuổi của cô đến gần hơn với khán giả. Sau đó, hai ca sĩ lô tô là Xuân Tâm và Mậu Đạt cùng giọng ca sinh năm 1999 khuấy động sân khấu với Tuổi mộng xứ đông và Mắt nai cha cha cha
Tiếp đó, Myra Trần và rapper Tez tái hiện lại màn song ca
Khi cơn đau dần phai, từng được trình diễn thành công tại Rap Việt mùa 3
Hakoota và Myra Trần cũng mang đến không khí tươi mới thông qua ca khúc
Mình yêu nhau bình yên thôi. Hakoota chia sẻ khi lần đầu gặp Myra Trần, anh cảm nhận đây là cô bé nhiều cảm xúc và có suy nghĩ trưởng thành hơn so với lứa tuổi. Nhìn giọng ca 27 tuổi đứng lên sau nhiều thăng trầm, anh cảm thấy rất vui mừng Diễn viên Minh Dự là một nhân tố đặc biệt trong show diễn của Myra Trần. Bên cạnh phần giao lưu tạo không khí vui vẻ cho người xem, diễn viên Gia đình cục súc còn song ca với chủ nhân đêm diễn ca khúc Chim trắng mồ côi. Minh Dự cho biết anh đã dời đêm diễn của mình lại để đến hỗ trợ cho nữ ca sĩ 27 tuổi
Cảm xúc của Myra Trần dâng trào khi Hồ Quỳnh Hương có mặt sân khấu. Sau khi hòa giọng trong loạt hit
Ước mơ trong đời, Có nhau trọn đời, Anh và Hoang mang, Myra Trần bật khóc vì lời nhắn của cô giáo
Hồ Quỳnh Hương chia sẻ: "Hai cô trò có duyên với nhau từ cuộc thi
Nhân tố bí ẩn 2016, khi Myra Trần là thành viên trong đội của cô. Giờ con đã là một Myra rất khác, trưởng thành, trải nghiệm, giọng hát ngọt ngào và nội lực hơn rất nhiều. Không chỉ cô mà cả chương trình đều tự hào về con. Mong mọi người luôn ủng hộ Myra, một cô bé rất tử tế dù gặp sóng gió"
Myra Trần cũng nghẹn ngào khi nhắc lại lời khuyên bảo mà chủ hit
Hoang mang dành cho mình. "Có những điều cô giáo dạy cho mình mà 5, 6 năm sau mình mới nhận ra. Cô nói rằng khán giả lúc nào cũng yêu thương mình nhưng mỗi người có cách yêu thương khác nhau. Chỉ khi họ yêu thương thì mới luôn ở đó nhìn ngắm và theo dõi mình từng ngày", giọng ca 27 tuổi trải lòng
Ca sĩ Hoàng Hải bối rối vì màn xuất hiện của Xuân Tâm và Mậu Đạt
Đối với Myra Trần, đây là cột mốc rực rỡ trong hành trình sự nghiệp, động lực để cô viết tiếp giấc mơ âm nhạc và thực hiện những dự án, sản phẩm tâm huyết trong thời gian sắp tới
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