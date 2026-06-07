Myra Trần bật khóc vì câu nói của cô giáo Hồ Quỳnh Hương

Myra Trần cũng nghẹn ngào khi nhắc lại lời khuyên bảo mà chủ hit Hoang mang dành cho mình. "Có những điều cô giáo dạy cho mình mà 5, 6 năm sau mình mới nhận ra. Cô nói rằng khán giả lúc nào cũng yêu thương mình nhưng mỗi người có cách yêu thương khác nhau. Chỉ khi họ yêu thương thì mới luôn ở đó nhìn ngắm và theo dõi mình từng ngày", giọng ca 27 tuổi trải lòng