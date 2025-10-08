Myra Trần nức nở khi bị loại khỏi 'The Voice' Mỹ

Myra Trần trình diễn trước dàn huấn luyện viên quốc tế ở vòng giấu mặt The Voice (Mỹ) ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trong tập 6 của chương trình The Voice (Mỹ) mùa thứ 28 phát sóng hôm 7.10 (giờ địa phương), Myra Trần cùng loạt ứng cử viên nằm ở chặng cuối của vòng giấu mặt. Họ phải phô diễn khả năng ca hát của mình, thuyết phục 4 huấn luyện viên: Michael Bublé, Reba McEntire, Niall Horan và Snoop Dogg nhấn nút quay ghế nóng lại sân khấu để chiêu mộ về đội. Trong phần chào sân, Myra Trần khoe giọng hát nội lực qua ca khúc Symphony. Tuy nhiên, đến khi tiết mục khép lại, không có vị huấn luyện viên nào lựa chọn cô.

Trong phần giao lưu với 4 tên tuổi ngồi "ghế nóng", cô giới thiệu mình là Myra Trần đến từ Việt Nam và hiện đang sống ở Santa Ana, bang California (Mỹ). Rapper Snoop Dogg chia sẻ: "Bài hát hay nhưng không phải là thứ mà tôi tìm kiếm. Dẫu vậy, tôi vẫn nghĩ bạn đã có màn trình diễn tốt. Và bạn có đủ kỹ năng để trở nên tuyệt vời hơn". Trong khi đó, Niall Horan động viên: "Bạn đã mang đến sân khấu này rất nhiều năng lượng. Tôi cũng rất vui vì bạn đã đến đây và trải nghiệm điều này. Đây không phải là điều dễ thực hiện".

Nữ ca sĩ bật khóc khi phải rời chương trình ngay vòng giấu mặt ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Reba McEntire cũng khích lệ giọng ca 26 tuổi: "Chúng tôi có rất nhiều thí sinh quay trở lại đây, có người không qua nổi vòng đầu nhưng rồi trở lại và đi đến tận vòng 4". Michael Bublé tiếp lời đồng nghiệp: "Đôi khi chỉ là ngày hôm nay không phải ngày của bạn. Với tôi, vấn đề không phải nằm ở giọng hát của bạn, tôi nghĩ vấn đề nằm ở sự lựa chọn và xử lý bài hát".

Myra Trần không kìm được nước mắt khi nghe chia sẻ từ dàn huấn luyện viên, cô bật khóc trong giây phút sắp phải rời khỏi sân khấu. Trước phản ứng của giọng ca sinh năm 1999, Snoop Dogg chạy lên sân khấu, đưa khăn giấy cho cô lau nước mắt, dành cho nữ ca sĩ cái ôm đầy an ủi và nói: "Bạn đã làm rất tốt". Khép lại hành trình khi vừa mới bắt đầu, Myra Trần nghẹn ngào: "The Voice là ước mơ của tôi từ khi còn là một cô bé. Và tôi muốn làm cho gia đình, đất nước tự hào về mình".

Cô nhận được nhiều lời khích lệ từ huấn luyện viên Snoop Dogg ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Màn trình diễn của Myra Trần nhận được sự quan tâm của nhiều khán Việt. Không ít người xem đánh giá đây không phải màn thể hiện xuất sắc nhất của "Lady Mây", cho rằng cô để lộ một số hạn chế khi thể hiện ca khúc, số khác tiếc nuối khi nữ ca sĩ lựa chọn bài hát không phù hợp. Ngoài ra, Myra Trần trình diễn ở chặng cuối của vòng thi giấu mặt, giữa lúc các huấn luyện viên đều đã gần ổn định đội hình và chỉ còn vài cơ hội để lựa chọn thí sinh vào đội.

Myra Trần nói gì khi bị loại ở 'The Voice' Mỹ?

Myra Trần thừa nhận tiếc nuối vì chưa làm tốt ở phần thi ẢNH: FBNV

Trên trang cá nhân hôm 8.10, Myra Trần chia sẻ về việc không được huấn luyện viên nào lựa chọn ở vòng giấu mặt của The Voice Mỹ. Giọng ca Tình yêu đến sau thừa nhận khi xem lại phần thi này, bản thân cô cũng cảm thấy khá tiếc nuối vì mình có thể làm tốt hơn. Về phần tiết mục, cô giải thích thí sinh đưa ra 3 bài hát và ban tổ chức sẽ chọn 1 bài để ứng viên thể hiện.

"Dẫu vậy, tôi vẫn cảm thấy rất biết ơn và may mắn khi là một trong những người Việt trẻ đã đi được tới vòng giấu mặt; cũng không hối hận vì đã dám thử sức ở một sân chơi lớn, để biết mình còn bé nhỏ và nhiều thiếu sót; cần nỗ lực hơn trong hành trình sắp tới của mình. Tôi đã có thêm nhiều bài học, sự góp ý ở một sân chơi quốc tế", nữ ca sĩ 26 tuổi bộc bạch. Myra Trần cũng gửi lời xin lỗi vì làm chưa tốt, khiến mọi người thất vọng đồng thời cảm ơn những góp ý từ khán giả để cô chăm chỉ, trau dồi tốt hơn về chuyên môn.

Myra Trần chia sẻ sẽ nỗ lực trau dồi chuyên môn hơn trong tương lai ẢNH: FBNV

The Voice Mỹ không phải cuộc đua âm nhạc quốc tế đầu tiên mà Myra Trần tham gia. Năm 2019, cô từng gây chú ý với thành tích top 40 American Idol, nhận được nhiều khen ngợi từ Katy Perry cùng dàn giám khảo nhờ giọng hát cao vút, nội lực. Tại Việt Nam, nữ ca sĩ trẻ cũng khẳng định tài năng với thành tích ấn tượng tại các chương trình âm nhạc ăn khách: quán quân X Factor Vietnam (2016), top 3 The Masked Singer Vietnam (2022) với hình tượng Lady Mây.