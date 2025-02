'Na Tra 2' cán mốc 10 tỉ nhân dân tệ

Tổng số tiền vé trên 10 tỉ nhân dân tệ (tương đương 1,37 tỉ USD) mà Na Tra 2 đạt được bao gồm doanh thu tại thị trường trong nước trên 9,99 tỉ nhân dân tệ và trên 8,1 triệu nhân dân tệ tại thị trường nước ngoài. Na Tra 2 là phim điện ảnh, đồng thời là phim hoạt hình đầu tiên của Trung Quốc có doanh thu đạt mốc trên 10 tỉ nhân dân tệ trong lịch sử phòng vé nước này.

Bom tấn Na Tra 2 đạt doanh thu trên 10 tỉ nhân dân tệ toàn cầu ở ngày thứ 17 tại rạp ẢNH: COLOROOM

Với tổng doanh thu hiện tại, phim Na Tra 2 hiện xếp thứ 17 trong số những phim ăn khách nhất mọi thời đại, và xếp thứ 3 trong danh sách phim hoạt hình ăn khách nhất mọi thời đại (sau Frozen 2 năm 2019 với tổng 1,45 tỉ USD toàn cầu và Inside Out 2 năm 2024 với tổng 1,69 tỉ USD). Giới quan sát phòng vé bên ngoài Trung Quốc dự đoán, Na Tra 2 đang từng bước "soán ngôi" các phim hoạt hình ăn khách nhất và sẽ so kè với Inside Out 2 để giành vị trí phim hoạt hình ăn khách nhất mọi thời đại.

Nhìn lại thị trường châu Á, Na Tra 2 là phim điện ảnh và hoạt hình Trung Quốc đầu tiên đạt mốc 10 tỉ nhân dân tệ, đồng thời cũng vượt qua 35 kỷ lục khác tại phòng vé xứ Trung, đưa tên tuổi Giảo Tử vào top những nhà làm phim có doanh thu cao tại phòng vé nội địa.

Cụ thể hơn tại thị trường Trung Quốc, sau 17 ngày chiếu, tổng số lượt chiếu trên toàn quốc là trên 3,395 triệu lượt, lượng khán giả xem phim tính theo số cơ học là trên 2,03 tỉ lượt (nhiều hơn dân số Trung Quốc hiện tại). Ban đầu, Maoyan dự đoán phim sẽ rời phòng vé với chưa đến 10 tỉ nhân dân tệ nhưng hiện tại sức bán vé vẫn rất tốt nên trang web này dự đoán lại phim sẽ rời rạp với tổng 16 tỉ nhân dân tệ toàn cầu.

Tuy mùa phim tết đã kết thúc nhưng Na Tra 2 vẫn cho thấy độ "hot" của phim không giảm. Một nhân viên phòng vé tại Bắc Kinh chia sẻ với tờ Nhân dân nhật báo rằng không nghĩ phim lại bán vé tốt ngoài sức mong đợi. Cũng theo chia sẻ của người này, ở Bắc Kinh, nhiều rạp phải tăng số suất chiếu sau 11 giờ đêm để đáp ứng khán giả.

Na Tra 2 là phần tiếp theo trong thương hiệu hoạt hình lấy cảm ứng từ tác phẩm Phong thần diễn nghĩa, một danh tác của Trung Quốc thời trung đại. Phim tiếp tục dõi theo hành trình của ma đồng Na Tra sau khi đụng độ với Ngao Bính. Phần 1 chiếu năm 2019 cũng là phim ăn khách tại thị trường Trung Quốc với tổng doanh thu trên 726 triệu USD toàn cầu.