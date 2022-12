Năm 2022, gần 6.400 ô tô tại Việt Nam ‘lãnh án’ triệu hồi, Mercedes chiếm đa số

Cùng với gần 50 mẫu mã ô tô mới cũng như bản nâng cấp, cập nhật... được các hãng xe trình làng trong năm 2022, các nhà sản xuất, phân phối ô tô tại Việt Nam cũng thực hiện hàng loạt chương trình triệu hồi xe để khắc phục lỗi, cũng như các sự cố có thể gây mất an toàn cho người sử dụng.

Số liệu được Thanh Niên tổng hợp từ dữ liệu của Cục Đăng kiểm Việt Nam cho thấy, trong năm 2022, các nhà sản xuất, phân phối ô tô tại Việt Nam đã triển khai đến 19 đợt triệu hồi xe ô tô các loại bị lỗi để khắc phục. Tổng số xe bị triệu hồi lên đến 6.325 chiếc, bao gồm cả ô tô phổ thông, xe hạng sang cho đến các mẫu siêu xe có giá hàng chục tỉ đồng.

So với năm ngoái, số lượng các vụ triệu hồi ô tô cũng như tổng lượng xe bị ảnh hưởng đã có xu hướng giảm. Tuy nhiên, không giống như năm ngoái, ô tô “lãnh án” triệu hồi tại Việt Nam trong năm 2022 chủ yếu không bị lỗi hệ thống túi khí mà liên quan đến nhiều bộ phận, chi tiết khác nhau như ắc quy, hệ thống phanh, hệ thống điện, lọc nhiên liệu, ghế ngồi và phần mềm điều khiển...





Vụ triệu hồi xe có số lượng nhiều nhất do Ford triển khai vào tháng 7.2022 liên quan đến 1.444 chiếc Ford Ranger sản xuất trong khoảng thời gian từ 9.1 đến 9.7.2021. Các xe này được xác định độ bám dính của keo kính chắn gió không đạt yêu cầu. Trong khi đó, vụ triệu hồi xe có số lượng ít nhất do nhà phân phối của thương hiệu Lamborghini tại Việt Nam triển khai vào tháng 12.2022 với 1 chiếc sản xuất trong khoảng thời gian 2019 - 2020. Chiếc xe này được xác định có nguy cơ cháy do rò rỉ nhiên liệu.

Đáng chú ý, trong số các nhà sản xuất, phân phối ô tô tại Việt Nam, Mercedes-Benz là hãng xe triển khai nhiều đợt triệu hồi nhất đồng thời có số lượng xe dính lỗi lớn nhất.

Cụ thể, theo dữ liệu từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, trong năm 2022 Mercedes-Benz đã triển khai tổng cộng 7 đợt triệu hồi ô tô tại Việt Nam với số lượng lên tới gần 2.000 xe, chiếm khoảng 1/3 tổng lượng xe ô tô triệu hồi tại Việt Nam trong năm qua. Phần lớn xe Mercedes-Benz triệu hồi tại Việt Nam trong năm 2022 chủ yếu là xe nhập khẩu như Mercedes-Benz GLS, GLE, E-Class…