Năm 2023, kinh tế Việt Nam có nhiều cơ hội tăng trưởng

Điều hành chính sách tiền tệ giữ ổn định vĩ mô nhưng không gây bất lợi cho tăng trưởng

VN có lợi thế nhất định trong kết nối với thế giới, trở thành nơi tìm kiếm của các dòng vốn đầu tư từ nước ngoài. Trong bối cảnh các dự báo kinh tế chỉ ra nhiều thách thức trong 2023, tôi kỳ vọng ở chính sách vĩ mô, áp lực đối với tiền tệ, lãi suất, tỷ giá, lạm phát… sẽ giảm. Trong nước có 2 kỳ vọng lớn nhất là xử lý thấu đáo, quyết liệt, càng nhanh càng tốt các vấn đề trên thị trường tài chính, tiền tệ. Làm sao để tìm điểm cân bằng, điều hành chính sách hợp lý theo từng giai đoạn, từng thời điểm để vừa giữ ổn định kinh tế vĩ mô, vừa đảm bảo an toàn cho hệ thống ngân hàng mà vẫn không gây bất lợi cho quá trình phục hồi và tăng trưởng.

Về chính sách tiền tệ, tôi hy vọng áp lực lạm phát trên thế giới sẽ giảm, ngân hàng trung ương của nhiều nước phát triển sẽ giảm mức độ tăng lãi suất cả về liều lượng và tần suất. Khi đó chính sách tiền tệ có thể nới lỏng hơn, bớt căng thẳng hơn để tạo điều kiện cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Thứ hai là đẩy nhanh hơn, tốt hơn giải ngân đầu tư công. Sau đó là câu chuyện niềm tin của thị trường, niềm tin của công chúng.

TS Võ Trí Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược thương hiệu và cạnh tranh

Cần kéo dài các chính sách hỗ trợ DN

Cần tiếp tục kéo dài tới hết năm 2023 các chính sách hỗ trợ DN đã phát huy hiệu quả thiết thực như giảm thuế giá trị gia tăng 2% để dưỡng cầu và tiếp lửa gián tiếp cho hoạt động sản xuất của DN; giảm hay hoãn áp dụng biểu giá thuê đất mới... Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước cần kiểm soát cuộc đua lãi suất, đưa lãi suất huy động về mức ổn định là ưu tiên, từ đó chi phí vốn sẽ bình ổn theo. Ngoài ra, phía DN cũng cần tăng cường sự minh bạch và thống nhất trong hệ thống thông tin tài chính, phi tài chính, đáp ứng yêu cầu thẩm định tín dụng ngày càng cao từ ngân hàng. Khi kinh tế càng khó, việc quản trị rủi ro càng nâng cao để giảm thiểu rủi ro và tổn thất, cả hai phía ngân hàng và DN cùng phải cải thiện để đáp ứng.

TS Phạm Thị Thanh Xuân, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển công nghệ ngân hàng - Đại học Quốc gia TP.HCM

Giữ ổn định để DN yên tâm làm ăn

Theo dự báo, quý 1/2023 sẽ tiếp tục là thời gian khó khăn cho ngành dệt may khi lượng đơn hàng đã sụt giảm nhiều từ đầu quý 4/2022. Tuy nhiên, các DN cũng hy vọng từ quý 2/2023 trở đi thị trường sẽ hồi phục dần và đến quý 3/2023 sẽ tốt hơn. Trong tình hình hiện nay việc tập trung mọi cách để có đơn hàng là quan trọng nhất. Các DN có thể chấp nhận không lời hoặc thậm chí lỗ để công nhân vẫn có việc làm. VN vẫn có lợi thế lớn nhất là môi trường kinh tế chính trị xã hội ổn định. Do vậy các DN cũng kỳ vọng Chính phủ sẽ tiếp tục giữ vững ổn định môi trường xã hội trong nước cũng như các chính sách có liên quan để DN an tâm sản xuất trong năm mới.

Ông Phạm Xuân Hồng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP may Sài Gòn 3, kiêm Chủ tịch Hội Dệt may thêu đan TP.HCM

Năm 2023 không còn nhiều cái khó

Nếu mọi người nhận định khó khăn thì sẽ khó khăn thật. Người tiêu dùng thấy nói khó thì sẽ hạn chế tiêu xài; DN sợ khó thì không dám đầu tư; ngân hàng thấy khó thì không cho vay; nhà nước sợ lạm phát thì sẽ tiếp tục tăng lãi suất… Vì thế, thách thức lớn nhất là niềm tin, là tâm lý của tất cả thành phần trong nền kinh tế. Ở góc nhìn của tôi, tôi thấy 2023 không còn nhiều cái khó. Dịch bệnh đã được kiểm soát tốt, các cuộc giao tranh về quân sự, kinh tế giữa các nước đã bước qua giai đoạn bỡ ngỡ; lạm phát cơ bản đã được kiểm soát… Tuy nhiên, thị trường nội địa sẽ phải đối mặt với khó khăn khi lượng lao động bị sa thải rất nhiều vào giai đoạn cuối 2022. Vì thế, đầu năm 2023, sức mua sẽ giảm, tạo áp lực lên các hoạt động kinh doanh, sản xuất.

Trong bối cảnh đó, quan trọng nhất là giải quyết vấn đề việc làm cho lực lượng lao động phổ thông. Trong ngắn hạn, Chính phủ phải tìm cách để tạo công ăn việc làm cho những lao động mùa vụ trước. Đơn cử như chi tiêu đầu tư công cho các công trình xây dựng, tổ chức các sự kiện sử dụng lao động phổ thông để họ có việc làm ban đầu. Khi đó, các hoạt động kinh tế khu vực phi chính thức cũng sẽ xuất hiện. Chúng ta cần dùng công cụ tài khóa để tạo ra việc làm. Về lâu dài, cần tính tới vấn đề đào tạo, tạo điều kiện cho người lao động thích ứng, theo kịp công nghệ mới. Đây là câu chuyện cần phải bàn trong 2023.

TS Huỳnh Thanh Điền, giảng viên Trường ĐH Kinh tế TP.HCM

Chính sách cần được triển khai nhanh chóng, rõ ràng hơn

DN cần lắm chính sách ổn định và được triển khai nhanh chóng hơn, thông tin sớm rõ ràng hơn. Ví dụ TP.HCM có chương trình hỗ trợ lãi vay đầu tư phát triển công nghiệp hỗ trợ đã được HĐND thông qua nhưng không rõ vì sao vẫn chưa trình để triển khai cho giai đoạn 2023 - 2027. Các thành viên của Hội DN cơ khí - điện TP.HCM tham gia chương trình đó, nhưng đến nay vẫn chưa được giải ngân hỗ trợ. Để ngành công nghiệp hỗ trợ đẩy mạnh và nhanh trong thời gian tới, DN cần lắm sự vào cuộc “nóng” với chính sách này của các ban ngành liên quan. Đây là cơ hội để DN tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu một cách vững chãi và ổn định.

Ông Đỗ Phước Tống, Chủ tịch Công ty TNHH cơ khí Duy Khanh

Giữ kim ngạch xuất khẩu phụ thuộc vào chính sách tài chính

Trong quý cuối năm qua, vốn đã khiến nhiều DN bị vỡ nhiều kế hoạch sản xuất kinh doanh, hay tỷ giá không ổn định khiến không ít DN mất trắng lợi nhuận, chi phí ăn vào vốn, mất đơn hàng, buộc phải ngưng sản xuất sớm trước tết, cho người lao động nghỉ làm sớm… Thế nên năm 2023, để giữ được kim ngạch xuất khẩu tăng tốt, chính sách cần lưu ý 4 vấn đề liên quan đến tài chính là vốn cho DN, tỷ giá ổn định, nới room tín dụng và giảm lãi suất cho vay.

Ông Đỗ Hà Nam, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Intimex