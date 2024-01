Năm 2023, TP.HCM có bao nhiêu trẻ em chào đời?

Ngày 25.1, Chi cục Dân số - kế hoạch hóa gia đình thuộc Sở Y tế TP.HCM tổng kết công tác dân số năm 2023. Tại hội nghị, ông Phạm Chánh Trung, Chi cục trưởng, Chi cục Dân số - kế hoạch hóa gia đình cho biết, năm 2023, TP.HCM có 63.613 trẻ em ra đời, tăng 2.299 trẻ so với năm 2022.



Và mức chênh lệch giới tính trẻ sinh năm 2023 là 107,9 trẻ em nam/100 trẻ em nữ.

Mặc dù số trẻ em được sinh năm 2023 có tăng, nhưng theo ông Trung, mức sinh của phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ tại TP.HCM là 1,32 con, giảm so với năm 2022 (1,39 con).

Trẻ chào đời đầu năm 2023 tại Bệnh viện Từ Dũ, TP.HCM DUY TÍNH

Mức sinh tiếp tục giảm và tuổi thọ bình quân năm 2023 là 76,5 tuổi, có xu hướng tăng so với năm 2022 (76,3 tuổi). Hiện TP.HCM có hơn 1,33 triệu người từ 60 tuổi trở lên. Số người cao tuổi được lập hồ sơ quản lý theo dõi và khám sức khỏe định kỳ tại nơi cư trú do trạm y tế phường, xã thực hiện là 488.069 người, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2022.

Ông Trung nhận định, mức sinh thấp nhưng tốc độ già hóa dân số nhanh như hiện nay sẽ là thách thức lớn về mặt kinh tế, văn hóa cho các cá nhân, gia đình, xã hội và cộng đồng. Điều này cũng không chỉ khiến cho nguy cơ thiếu hụt lực lượng lao động trong tương lai, già hóa dân số còn làm gia tăng áp lực lên hệ thống y tế và hệ thống trợ cấp bảo trợ xã hội, chăm sóc sức khỏe, vui chơi giải trí…

Trong bối cảnh mức sinh thấp, ngành dân số tích cực tham mưu trình HĐND TP.HCM dự thảo về chính sách dân số tại TP.HCM đến năm 2030. Trong đó tập trung các giải pháp vào việc hỗ trợ các cặp vợ chồng sinh đủ 2 con; khuyến khích, khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt chính sách "sinh đủ 2 con".

Bên cạnh đó, ngành dân số cũng đang phối hợp các cơ quan liên quan của TP.HCM lên kế hoạch chăm sóc sức khỏe, đảm an sinh xã hội, đảm bảo chất lượng sống của người cao tuổi trên địa bàn...