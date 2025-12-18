Tối 18.12, Ban tổ chức Giải báo chí về Quốc hội và HĐND (Giải Diên Hồng) tổ chức lễ trao Giải Diên Hồng lần thứ 4 - năm 2026.

Tham dự lễ trao giải có Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Trưởng ban Nội chính T.Ư Phan Đình Trạc, Phó chủ tịch thường trực Quốc hội - Trưởng ban chỉ đạo Giải Diên Hồng Đỗ Văn Chiến, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư Trịnh Văn Quyết, cùng nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại lễ trao giải ẢNH: GIA HÂN

Giải Diên Hồng lần thứ 4 nhận được hơn 3.500 tác phẩm tham dự của 125 cơ quan báo chí, lựa chọn được gần 660 tác phẩm vào chung khảo.

Trong đó, 25 tác phẩm đoạt giải khuyến khích, 22 tác phẩm đoạt giải C, 12 tác phẩm đoạt giải B và 5 tác phẩm đoạt giải A.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Trưởng ban Nội chính T.Ư Phan Đình Trạc trao giải A cho các tác giả đoạt giải

ẢNH: GIA HÂN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho hay, năm 2025 ghi dấu nhiều quyết sách rất quan trọng, tạo bước ngoặt lịch sử của Đảng, Nhà nước, tất cả vì sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

Đây cũng là năm thiên tai, bão lũ, ngập lụt xảy ra nghiêm trọng tại nhiều địa phương, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, đất nước vẫn đạt được những kết quả đáng ghi nhận: kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát; phát triển văn hóa - xã hội đạt kết quả tích cực, nhiều mặt tiến bộ; an sinh xã hội, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao.

Quốc phòng an ninh không ngừng được củng cố; quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế được nâng tầm; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, có mặt đột phá chưa từng có.

Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư Trịnh Văn Quyết trao giải B cho các tác giả đoạt giải ẢNH: GIA HÂN

Năm 2025 cũng là năm Quốc hội tiếp tục kế thừa, phát huy đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động, phản ứng nhanh trước yêu cầu của thực tiễn.

Quốc hội đã xem xét, thảo luận thông qua và quyết định khối lượng công việc rất lớn. Lần đầu tiên, Quốc hội tổ chức thành công Diễn đàn xây dựng pháp luật và Diễn đàn về hoạt động giám sát, khẳng định sự đổi mới mạnh mẽ tư duy xây dựng và thi hành pháp luật, khẳng định phương thức giám sát mới, dân chủ, công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình.

Bên cạnh đó, Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội đang đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực.

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh trao giải C cho các tác giả đoạt giải

ẢNH: GIA HÂN

Giải Diên Hồng có tác động lan tỏa sâu rộng

Với chủ đề "80 năm Quốc hội Việt Nam", Giải Diên Hồng năm nay nhận được sự tham gia đông đảo của giới báo chí và sự quan tâm lớn của công chúng. Ban tổ chức giải nhận được những tác phẩm báo chí đầu tư công phu, kỹ lưỡng, mới mẻ, sáng tạo, có tác động lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội, được độc giả đón nhận và hội đồng chấm giải đánh giá cao.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng rằng, bước sang năm 2026, các nhà báo sẽ tiếp tục phát huy lòng yêu nghề, tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh vững vàng, phản ánh khách quan, đa chiều mọi mặt của đời sống, đồng hành cùng Quốc hội, chuyển tải kịp thời, đầy đủ hoạt động của Quốc hội, phát hiện những bất cập trong xây dựng và thực hành pháp luật, giúp cho các cơ quan dân cử hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Xã hội Nguyễn Đắc Vinh, Thứ trưởng thường trực Bộ VH-TT-DL Lê Hải Bình, Tổng Biên tập báo Nhân Dân Lê Quốc Minh, Tổng giám đốc Đài truyền hình Việt Nam Nguyễn Thanh Lâm trao giải khuyến khích cho các tác giả đoạt giải ẢNH: GIA HÂN

Đặc biệt, báo chí cần lan tỏa mạnh mẽ quyết tâm mới, khí thế mới trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tiếp tục phản ánh những đổi mới trong hoạt động của Quốc hội, xác định công tác lập pháp là "đột phá của đột phá", đi trước, mở đường; hoạt động giám sát phải thực chất, truy đến cùng trách nhiệm; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo; nâng cao hơn nữa chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước…