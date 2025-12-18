Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chính trị

Chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho lễ trao giải Diên Hồng lần thứ tư

TTXVN
TTXVN
18/12/2025 06:12 GMT+7

Tối 17.12, tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Xô, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự buổi tổng duyệt lễ trao giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và HĐND (Giải Diên Hồng) lần thứ tư.

Cùng dự buổi tổng duyệt có Phó chủ tịch thường trực Quốc hội (QH) Đỗ Văn Chiến - Trưởng ban chỉ đạo giải; Tổng thư ký QH, Chủ nhiệm Văn phòng QH Lê Quang Mạnh - Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo, Trưởng ban tổ chức giải.

Chủ tịch QH đánh giá cao Ban tổ chức cùng các đơn vị liên quan đã phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng nhằm chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho lễ trao giải Diên Hồng lần thứ tư; biểu dương Ban giám khảo đã làm việc tận tụy, công tâm để lựa chọn ra những tập thể, cá nhân xuất sắc nhất để trao giải.

- Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kiểm tra khu trưng bày ảnh về hoạt động Quốc hội chuẩn bị cho lễ trao giải

ẢNH: TTXVN

Chủ tịch QH nêu rõ, mặc dù ra đời sau nhưng giải Diên Hồng là giải báo chí có thương hiệu, uy tín, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và cử tri rất quan tâm. Lễ trao giải năm nay là hoạt động rất có ý nghĩa được tổ chức đúng vào dịp cả nước chuẩn bị Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu QH VN (6.1.1946 - 6.1.2026), chuẩn bị bầu cử đại biểu QH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Chủ tịch QH đề nghị Ban tổ chức rà soát, kiểm tra kỹ các khâu từ lễ tân, hậu cần, trao giải...; đề nghị các đơn vị phối hợp với TP.Hà Nội đảm bảo an ninh trật tự cho lễ trao giải.

Sau hơn 10 tháng phát động, Ban tổ chức đã tiếp nhận 3.508 tác phẩm dự thi từ 125 cơ quan báo chí trên cả nước. Sau khi phân loại, 659 tác phẩm đủ điều kiện đưa vào chấm sơ khảo. Hội đồng sơ khảo đã lựa chọn 91 tác phẩm vào vòng chung khảo. Hội đồng chung khảo quyết định đề xuất trao giải cho 64 tác phẩm xuất sắc nhất.

Theo đánh giá, các tác phẩm năm nay có chất lượng chuyên môn cao, phản ánh toàn diện kết quả nổi bật hoạt động của QH và HĐND các cấp trong năm qua và chặng đường xây dựng, phát triển của QH VN trong suốt 80 năm kể từ ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu QH VN. Nhiều tác phẩm được đầu tư công phu, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, truyền thông đa phương tiện. Lễ trao giải Diên Hồng lần thứ tư sẽ được tổ chức vào tối 18.12.

