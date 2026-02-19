Năm 2026: Khát vọng Việt cất cánh trên bầu trời quốc tế

Hệ sinh thái logistics chủ động, bền vững

Trong dòng chảy logistics thế giới, chi phí vận tải luôn được coi là "huyết mạch" quyết định sức cạnh tranh của hàng hóa mỗi quốc gia. Tại Việt Nam, năm 2026 chứng kiến một cuộc cách mạng trong tư duy hậu cần: Chuyển dịch mạnh mẽ từ mô hình "hậu cần khẩn cấp" mang tính ứng phó sang một hệ sinh thái logistics bền vững, chủ động. Với tốc độ tăng trưởng ổn định từ 14 - 16%/năm và đóng góp quan trọng từ 4,5 - 5% vào GDP, logistics đang dần khẳng định vai trò là xương sống của nền kinh tế số.

Điểm nhấn mang tính đột phá nhất trong chiến lược năm 2026 chính là sự xuất hiện và đi vào vận hành của đội máy bay chở hàng chuyên biệt (freighter) đầu tiên của Hãng hàng không quốc gia. Trước đây, vận tải hàng hóa hàng không Việt Nam chủ yếu phụ thuộc vào việc tận dụng khoang bụng máy bay hành khách (belly cargo). Việc Vietnam AIrlines sẽ đưa vào vận hành dòng máy bay chuyên dụng này không chỉ là mở rộng quy mô kinh doanh, mà là một bước đi mang tính kiến tạo vĩ mô. Khi doanh nghiệp nội địa sở hữu năng lực vận tải hàng hóa chuyên trách tầm vóc quốc tế, Việt Nam đã chính thức phá bỏ sự phụ thuộc vào các hãng vận chuyển ngoại.

Vietnam Airlines - Hãng hàng không quốc gia - giữ vai trò tiên phong, như một "cánh tay nối dài" của ý chí tự cường dân tộc, bảo đảm sự bền vững cho tăng trưởng dài hạn ẢNH: VNA

Sự tự chủ này mang lại lợi thế kép: Các doanh nghiệp xuất nhập khẩu chủ động hoàn toàn về thời gian, đồng thời tối ưu hóa chi phí vận hành một cách đáng kể. Đặc biệt, đối với các mặt hàng chiến lược như linh kiện công nghệ cao, sản phẩm thương mại điện tử xuyên biên giới và các mặt hàng nông sản giá trị cao cần tốc độ giao nhận nhanh, đội bay freighter chính là "chìa khóa vàng" để Việt Nam thâm nhập sâu hơn vào các chuỗi cung ứng giá trị nghìn tỉ đô trên toàn cầu.

Chiến lược vươn tầm năm 2026 còn được hiện thực hóa thông qua mạng đường bay quốc tế của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam không ngừng mở rộng đến các tọa độ chiến lược. Việc khai thác các đường bay thẳng như Hà Nội - Amsterdam (Hà Lan) và TP.HCM - Phuket (Thái Lan) ngay từ lịch bay mùa hè 2026 là minh chứng cho tầm nhìn xa. Amsterdam, với vị thế là thương cảng và cửa ngõ hàng không hàng đầu châu Âu, đóng vai trò là điểm trung chuyển đưa hàng hóa "Made in Vietnam" tiến sâu vào thị trường EU đầy tiềm năng. Trong khi đó, đường bay đến Phuket không chỉ đáp ứng nhu cầu du lịch mà còn mở ra cơ hội giao thoa kinh tế trong khu vực ASEAN năng động.

Phòng khách Bông Sen của Vietnam Airlines mang lại trải nghiệm trọn vẹn chuẩn 5 sao cho hành khách ẢNH: VNA

Sự kết hợp hoàn hảo giữa hạ tầng hiện đại, tiêu biểu là Cảng hàng không quốc tế Long Thành đang dần hoàn thiện, cùng đội bay hiện đại đã tạo nên một hệ sinh thái trung chuyển (hub) quy mô lớn. Việt Nam không còn là điểm dừng chân đơn thuần, mà đã trở thành một mắt xích không thể tách rời trong dòng chảy thương mại Á - Âu và Á - Mỹ, kết nối trực tiếp các trục logistics lớn nhất hành tinh.

Đánh thức bản sắc và giá trị nhân văn qua chuẩn mực dịch vụ quốc tế

Trong kỷ nguyên số hóa toàn diện, khi công nghệ dần thay thế nhiều khâu vận hành vật lý, thì giá trị của sự kết nối giữa người với người lại trở thành một thứ "xa xỉ phẩm" đắt giá. Năm 2026, Vietnam Airlines không chỉ nâng tầm chất lượng lên chuẩn 5 sao về kỹ thuật, mà còn xác lập một định nghĩa mới về dịch vụ: "Đánh thức mọi giác quan" để chạm tới chiều sâu cảm xúc của mỗi hành khách.

Nội hàm của dịch vụ này được kết tinh từ sự tinh tế của văn hóa Việt Nam hòa quyện cùng tiêu chuẩn khắt khe của quốc tế. Mỗi chuyến bay không còn là một hành trình di chuyển khô khan, mà là một không gian văn hóa thu nhỏ giữa tầng mây. Tại đó, hành khách được trải nghiệm không gian mang đậm dấu ấn di sản, thưởng thức hương vị ẩm thực đặc trưng của các vùng miền Việt Nam được chế biến bởi những đầu bếp hàng đầu. Từ hương cốm mùa thu Hà Nội đến vị ngọt thanh của trái cây miền Tây, tất cả đều được đưa lên độ cao 10.000 mét một cách trọn vẹn.

Thực đơn trên chuyến bay của Vietnam Airlines không chỉ là suất ăn, mà còn là trải nghiệm văn hóa ẢNH: VNA

"Bay cao cùng khát vọng Việt Nam" được hiện thực hóa qua từng điểm chạm nhỏ nhất. Đó là sự hiện diện của tinh thần dân tộc trong việc tôn vinh những giá trị thủ công mỹ nghệ. Các ấn phẩm, vật dụng trên máy bay được thiết kế từ sự sáng tạo của các nghệ nhân tài hoa, giới thiệu một Việt Nam không chỉ có cảnh sắc tươi đẹp mà còn có chiều sâu tri thức và đôi bàn tay khéo léo. Sự kết hợp hài hòa giữa công nghệ giải trí hiện đại trên máy bay và nét đẹp truyền thống đã tạo nên một bản sắc riêng biệt, giúp thương hiệu hàng không quốc gia tỏa sáng rạng rỡ giữa hàng nghìn đối thủ quốc tế.

Nhìn vào bức tranh tổng thể, năm 2026 là thời điểm "thiên thời, địa lợi, nhân hòa". Khi các dự án hạ tầng lớn bắt đầu phát huy tác dụng, ngành hàng không và logistics đã thực sự cất cánh. Theo dự báo của các tổ chức quốc tế, khu vực châu Á - Thái Bình Dương sẽ dẫn dắt lưu lượng vận tải hàng hóa toàn cầu trong những thập kỷ tới. Với lợi thế địa chính trị chiến lược nằm trên hành lang kinh tế nhộn nhịp nhất thế giới, Việt Nam đang nắm giữ cơ hội lịch sử để trở thành một trung tâm hàng không của khu vực.

Mùa tết năm 2026 sẽ rất đặc biệt. Đó không chỉ là dịp để những người con xa xứ trở về đoàn viên trên những chuyến bay mang đậm hương vị tết, mà còn là thời điểm để cả dân tộc nhìn lại một hành trình chuyển mình đầy tự hào. Từ những khát vọng nhỏ bé từ làng quê, từ tâm huyết của những nghệ nhân, tất cả đã hội tụ lại để tạo nên một sức mạnh tổng lực, đưa giá trị Việt vươn mình trên bầu trời thế giới.

Hành trình năm 2026 đang mở ra với những kỳ vọng mới. Mỗi chuyến bay không chỉ chở khách, chở hàng, mà còn chở theo niềm tin về một Việt Nam tự cường, một Việt Nam hội nhập nhưng không hòa tan, luôn không ngừng tỏa sáng và khẳng định vị thế trên trường quốc tế.