Năm 2026, nghiên cứu cơ chế lương tối thiểu theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Thông tin trên được ông Tống Văn Lai, Phó cục trưởng Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội (Bộ Nội vụ), cho biết tại hội nghị đối thoại chính sách giữa Bộ Nội vụ và các đối tác quốc tế, diễn ra ngày 27.11.

Ông Tống Văn Lai, Phó cục trưởng Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội (Bộ Nội vụ) ẢNH: L.H

Theo ông Tống Văn Lai, chính sách tiền lương của Việt Nam hiện nay đã được hoàn thiện, chuyển đổi hoàn toàn theo nguyên tắc thị trường, nhất là cơ chế tiền lương tối thiểu.

Việt Nam đang thực hiện mô hình đại diện cấp quốc gia 3 bên thông qua Hội đồng Tiền lương quốc gia. Mô hình này có sự hỗ trợ của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) trong nhiều năm và được đánh giá cao vì phù hợp với tiêu chuẩn chung của quốc tế, đặc biệt là Công ước 131 của ILO.

Trong năm 2026, Phó cục trưởng Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội cho biết, Bộ Nội vụ định hướng 3 nội dung rất quan trọng liên quan đến tiền lương và mong muốn các tổ chức quốc tế, trong đó đặc biệt là ILO, hỗ trợ.

Thứ nhất, tăng cường năng lực cho Hội đồng Tiền lương quốc gia trong vấn đề phân tích, đánh giá chính sách tiền lương tối thiểu đến đời sống thực tiễn để có khuyến nghị tốt hơn.

Thứ hai, tiếp tục nghiên cứu cơ chế lương tối thiểu sau khi các tỉnh chuyển sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Trong quá trình thực hiện, Chính phủ đang tạm thời giữ nguyên phương án cũ - lương tối thiểu theo 4 vùng; trong khi một số quốc gia như Hàn Quốc chỉ áp dụng một mức lương tối thiểu.

Thứ ba, nghiên cứu tăng cường tham vấn tiền lương nhằm nâng cao năng lực thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động, hướng tới mức lương mà ILO quan tâm - mức lương người lao động cho là thỏa đáng.

Người lao động được tăng lương tối thiểu vùng từ 1.1.2026 ẢNH: T.H

Trước đó, ngày 10.11, Chính phủ ban hành Nghị định số 293/2025/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, có hiệu lực từ ngày 1.1.2026, thay thế Nghị định số 74/2024/NĐ-CP.

Mức lương tối thiểu vùng tăng từ 250.000 - 350.000 đồng/tháng (tương ứng tỷ lệ bình quân 7,2%) so với mức lương tối thiểu hiện hành.

Cụ thể, mức lương tối thiểu tháng tại 4 vùng được quy định như sau: vùng I tăng 350.000 đồng, từ 4,96 triệu đồng/tháng lên 5,31 triệu đồng/tháng; vùng II tăng 320.000 đồng, từ 4,41 triệu đồng/tháng lên 4,73 triệu đồng/tháng; vùng III tăng 280.000 đồng, từ 3,86 triệu/tháng lên 4,14 triệu đồng/tháng; vùng IV tăng 250.000 đồng, từ 3,45 triệu đồng/tháng lên 3,7 triệu đồng/tháng.

Mức lương tối thiểu theo giờ tại vùng I tăng từ 23.800 đồng/giờ lên 25.500 đồng/giờ, vùng II từ 21.200 đồng/giờ lên 22.700 đồng/giờ, vùng III từ 18.600 đồng/giờ lên 20.000 đồng/giờ, vùng IV từ 16.600 đồng/giờ lên 17.800 đồng/giờ.

Trên cơ sở kế thừa danh mục hiện hành, sau khi các địa phương vận hành theo đơn vị hành chính cấp tỉnh mới, Bộ Nội vụ xây dựng danh mục địa bàn áp dụng cho 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Bộ Nội vụ cho rằng, việc điều chỉnh vùng của các địa phương nêu trên nhằm tạo sự cân đối hợp lý về giá nhân công giữa các địa bàn lân cận, do các địa bàn trên có sự phát triển hơn về thị trường lao động, hình thành các khu, cụm công nghiệp, điều kiện cơ sở hạ tầng được cải thiện đáng kể, giáp với các địa bàn khác có mức lương tối thiểu cao hơn.