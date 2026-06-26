Năm 2026 Trường ĐH Luật TP.HCM tuyển sinh loạt ngành mới theo hướng liên ngành

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm nay ảnh: nhật thịnh

Trường ĐH Luật TP.HCM tuyển sinh 4 ngành mới trình độ ĐH năm 2026, gồm: công nghệ tài chính (FinTech), kinh tế số, thương mại điện tử và ngôn ngữ Trung Quốc.

Trong đó, ngành công nghệ tài chính kết hợp tài chính – công nghệ – pháp luật, gồm 121 tín chỉ. Sinh viên được trang bị nền tảng kiến thức về kinh tế, tài chính, ngân hàng, đầu tư và quản trị; đồng thời được tiếp cận các công nghệ đang tạo ra những thay đổi lớn trong lĩnh vực tài chính hiện đại.

Ngành kinh tế số được thiết kế theo hướng liên ngành, kết hợp giữa kinh tế học, quản trị, dữ liệu, công nghệ số và pháp luật với 123 tín chỉ.

Với 124 tín chỉ, ngành thương mại điện tử cũng được xây dựng theo định hướng liên ngành giữa kinh doanh số và pháp luật. Bên cạnh kiến thức về quản trị và công nghệ, sinh viên còn được tiếp cận các nội dung liên quan đến hợp đồng điện tử, bảo mật dữ liệu, sở hữu trí tuệ, thương mại quốc tế và quản trị rủi ro pháp lý trong các giao dịch số.

Ngành ngôn ngữ Trung Quốc được thiết kế theo mô hình liên ngành kết hợp giữa ngôn ngữ Trung Quốc – pháp luật – kinh doanh thương mại. Chương trình đào tạo có tổng khối lượng 124 tín chỉ, với hai định hướng nghề nghiệp chuyên sâu gồm: tiếng Trung pháp lý và tiếng Trung thương mại. Sau khi hoàn thành chương trình, người học đạt năng lực tiếng Trung Quốc tương đương HSK bậc 5/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam.

Năm 2026, Trường ĐH Luật TP.HCM sử dụng 5 phương thức tuyển sinh.

Phương thức 1 là tuyển thẳng, xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT.

Phương thức 2 là xét tuyển kết hợp kết quả học tập cấp THPT với chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế hoặc kết quả kỳ thi SAT.

Phương thức 3 xét tuyển dựa vào kết quả học tập cấp THPT đối với thí sinh học tại các trường có tên trong danh sách các trường THPT thuộc diện ưu tiên xét tuyển năm 2026 của ĐH Quốc gia TP.HCM.

Phương thức 4 là xét tuyển thí sinh có kết quả Kỳ thi V-SAT do các đơn vị khác tổ chức để xét tuyển.

Phương thức 5 là xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Thông tin tuyển sinh năm 2026 của Trường ĐH Luật TP.HCM theo từng ngành cụ thể như sau:

Thí sinh có thể tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển bậc ĐH các ngành Trường ĐH Luật TP.HCM năm 2025 tại đây.