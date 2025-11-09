Năm 2026, vi phạm về sử dụng dao có tính sát thương cao bị phạt thế nào?

Hai mức xử phạt về sử dụng dao có tính sát thương cao

Tại điều 14 Nghị định 282 năm 2025 của Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 1.1.2026) quy định về các biện pháp bảo đảm an toàn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu, vận chuyển, sử dụng dao có tính sát thương cao.

Phạt tiền từ 1 - 2 triệu đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

Không thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất việc mất, thất lạc dao có tính sát thương cao trong quá trình sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu, vận chuyển.

Mang dao có tính sát thương cao vào nơi công cộng mà không bọc hoặc cất giữ, bảo quản chặt chẽ, an toàn.

Sử dụng dao có tính sát thương cao trong lao động, sản xuất, sinh hoạt nhưng không thực hiện các biện pháp quản lý, bảo quản để người khác lợi dụng sử dụng vào mục đích trái pháp luật.

Từ 1.1.2026, mang dao có tính sát thương cao vào nơi công cộng mà không bọc hoặc cất giữ, bảo quản chặt chẽ, an toàn sẽ bị phạt từ 1 - 2 triệu đồng ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Phạt tiền từ 2 - 4 triệu đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

Không quản lý chặt chẽ, bảo đảm an toàn, phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất dao có tính sát thương cao; không bọc kín, đóng gói hoặc đóng thùng sản phẩm dao có tính sát thương cao.

Không thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn trong quá trình kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu, vận chuyển dao có tính sát thương cao.

Sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu dao có tính sát thương cao không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đóng tên cơ sở sản xuất hoặc nhãn hiệu, ký hiệu trên sản phẩm.

Không cung cấp thông tin về số lượng, chủng loại sản phẩm, nhãn hiệu, tên cơ sở sản xuất dao có tính sát thương cao khi có yêu cầu của cơ quan công an có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Những quy định mới về họ, hụi, biêu, phường

Theo điều 19 Nghị định 282 năm 2025, từ ngày 15.12, vi phạm quy định về họ, hụi, biêu, phường sẽ bị phạt tiền từ 2 - 5 triệu đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

Không thông báo cho các thành viên về nơi cư trú mới trong trường hợp có sự thay đổi.

Không thông báo đầy đủ về số lượng dây họ, hụi, biêu, phường (sau đây gọi tắt là họ), phần họ, kỳ mở họ hoặc số lượng thành viên của từng dây họ mà mình đang làm chủ họ cho người muốn gia nhập dây họ.

Không lập biên bản thỏa thuận về dây họ hoặc lập biên bản nhưng không có các nội dung chủ yếu theo quy định của pháp luật.

Không lập sổ họ.

Không giao các phần họ cho thành viên lĩnh họ tại mỗi kỳ mở họ.

Không cho các thành viên xem, sao chụp sổ họ và cung cấp các thông tin liên quan đến dây họ khi có yêu cầu.

Không giao giấy biên nhận cho thành viên khi góp họ, lĩnh họ, nhận lãi, trả lãi hoặc thực hiện giao dịch khác có liên quan.

Phạt tiền từ 5 - 10 triệu đồng đối với hành vi không thông báo bằng văn bản cho UBND cấp xã nơi cư trú về việc tổ chức dây họ có giá trị các phần họ tại một kỳ mở họ từ 100 triệu đồng trở lên; và không thông báo bằng văn bản về việc tổ chức từ hai dây họ trở lên.

Ngoài ra, lợi dụng việc tổ chức họ để cho vay lãi nặng mà lãi suất cho vay vượt quá tỷ lệ lãi suất theo quy định của bộ luật Dân sự, tổ chức họ để huy động vốn trái pháp luật sẽ bị phạt từ 10 - 20 triệu đồng. Người vi phạm sẽ bị buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.