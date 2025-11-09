Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Năm 2026, vi phạm về sử dụng dao có tính sát thương cao bị phạt thế nào?

Ngân Nga
Ngân Nga
09/11/2025 04:23 GMT+7

Nghị định 282 năm 2025 quy định về vi phạm sử dụng dao có tính sát thương cao sẽ bị xử phạt từ 1 - 4 triệu đồng; ngoài ra còn quy định mới về họ, hụi, biêu, phường.

Hai mức xử phạt về sử dụng dao có tính sát thương cao

Tại điều 14 Nghị định 282 năm 2025 của Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 1.1.2026) quy định về các biện pháp bảo đảm an toàn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu, vận chuyển, sử dụng dao có tính sát thương cao.

Phạt tiền từ 1 - 2 triệu đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

Không thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất việc mất, thất lạc dao có tính sát thương cao trong quá trình sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu, vận chuyển.

Mang dao có tính sát thương cao vào nơi công cộng mà không bọc hoặc cất giữ, bảo quản chặt chẽ, an toàn.

Sử dụng dao có tính sát thương cao trong lao động, sản xuất, sinh hoạt nhưng không thực hiện các biện pháp quản lý, bảo quản để người khác lợi dụng sử dụng vào mục đích trái pháp luật.

Năm 2026, vi phạm về sử dụng dao có tính sát thương cao bị phạt thế nào? - Ảnh 1.

Từ 1.1.2026, mang dao có tính sát thương cao vào nơi công cộng mà không bọc hoặc cất giữ, bảo quản chặt chẽ, an toàn sẽ bị phạt từ 1 - 2 triệu đồng

ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Phạt tiền từ 2 - 4 triệu đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

Không quản lý chặt chẽ, bảo đảm an toàn, phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất dao có tính sát thương cao; không bọc kín, đóng gói hoặc đóng thùng sản phẩm dao có tính sát thương cao.

Không thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn trong quá trình kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu, vận chuyển dao có tính sát thương cao.

Sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu dao có tính sát thương cao không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đóng tên cơ sở sản xuất hoặc nhãn hiệu, ký hiệu trên sản phẩm.

Không cung cấp thông tin về số lượng, chủng loại sản phẩm, nhãn hiệu, tên cơ sở sản xuất dao có tính sát thương cao khi có yêu cầu của cơ quan công an có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Những quy định mới về họ, hụi, biêu, phường

Theo điều 19 Nghị định 282 năm 2025, từ ngày 15.12, vi phạm quy định về họ, hụi, biêu, phường sẽ bị phạt tiền từ 2 - 5 triệu đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

  • Không thông báo cho các thành viên về nơi cư trú mới trong trường hợp có sự thay đổi.
  • Không thông báo đầy đủ về số lượng dây họ, hụi, biêu, phường (sau đây gọi tắt là họ), phần họ, kỳ mở họ hoặc số lượng thành viên của từng dây họ mà mình đang làm chủ họ cho người muốn gia nhập dây họ.
  • Không lập biên bản thỏa thuận về dây họ hoặc lập biên bản nhưng không có các nội dung chủ yếu theo quy định của pháp luật.
  • Không lập sổ họ.
  • Không giao các phần họ cho thành viên lĩnh họ tại mỗi kỳ mở họ.
  • Không cho các thành viên xem, sao chụp sổ họ và cung cấp các thông tin liên quan đến dây họ khi có yêu cầu.
  • Không giao giấy biên nhận cho thành viên khi góp họ, lĩnh họ, nhận lãi, trả lãi hoặc thực hiện giao dịch khác có liên quan.

Phạt tiền từ 5 - 10 triệu đồng đối với hành vi không thông báo bằng văn bản cho UBND cấp xã nơi cư trú về việc tổ chức dây họ có giá trị các phần họ tại một kỳ mở họ từ 100 triệu đồng trở lên; và không thông báo bằng văn bản về việc tổ chức từ hai dây họ trở lên.

Ngoài ra, lợi dụng việc tổ chức họ để cho vay lãi nặng mà lãi suất cho vay vượt quá tỷ lệ lãi suất theo quy định của bộ luật Dân sự, tổ chức họ để huy động vốn trái pháp luật sẽ bị phạt từ 10 - 20 triệu đồng. Người vi phạm sẽ bị buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.

Tin liên quan

Từ ngày 15.12, người dân cần lưu ý những gì để không bị xử phạt hành chính?

Từ ngày 15.12, người dân cần lưu ý những gì để không bị xử phạt hành chính?

Người nào chăn, thả gia súc, gia cầm trong chung cư; để vật nuôi, cây trồng, hoặc các vật khác xâm lấn lòng đường, vỉa hè, vườn hoa… đều có thể bị xử phạt hành chính.

Khám phá thêm chủ đề

dao có tính sát thương cao họ, hụi, biêu, phường xử phạt về dao chơi hụi
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận