Năm 2030 đưa Việt Nam vào top 30 thế giới, GDP bình quân 8.500 USD/người

Trình bày dự thảo nghị quyết, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết, mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2026 - 2030 nhằm phát triển nhanh, bền vững đất nước.

Phấn đấu tăng trưởng GDP bình quân đạt từ 10%/năm trở lên gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; cải thiện và nâng cao toàn diện đời sống nhân dân.

Đồng thời, thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, thuộc nhóm 30 nền kinh tế có quy mô GDP hàng đầu thế giới.

Về chỉ tiêu cụ thể, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân từ 10% trở lên, GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 8.500 USD/người.

Quốc hội cũng thông qua 11 giải pháp cụ thể theo tờ trình của Chính phủ. Theo đó, tập trung hoàn thiện thể chế đồng bộ, chuyển mạnh phương thức quản lý nhà nước từ "tiền kiểm" sang "hậu kiểm". Phấn đấu môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam vào nhóm 3 nước dẫn đầu ASEAN và nhóm 30 quốc gia hàng đầu thế giới vào năm 2028.

Đặc biệt, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, đẩy mạnh cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực; phát triển các khu vực doanh nghiệp, các mô hình kinh tế mới...

Tập trung đầu tư các tuyến đường bộ cao tốc theo quy hoạch, các cảng biển cửa ngõ kết hợp trung chuyển quốc tế, các cảng hàng không lớn, tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, các tuyến đường sắt kết nối quốc tế, đường sắt đô thị; đến năm 2030 đưa vào sử dụng trên 5.000 km đường bộ cao tốc.

Đồng thời, hình thành các cực tăng trưởng mạnh, các vùng kinh tế trọng điểm, các đô thị, các đặc khu kinh tế thế hệ mới ngang tầm khu vực và toàn cầu. Rà soát, thống kê, phân loại tổng thể các dự án tồn đọng (kể cả các dự án trong và ngoài ngân sách), quyết liệt xử lý dứt điểm, đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền về vướng mắc và sớm đề xuất phương án xử lý.

Phát triển các kênh huy động vốn

Báo cáo tiếp thu, giải trình, Chính phủ cho biết đã phối hợp với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương đánh giá nhu cầu nguồn lực và cơ cấu huy động vốn để thực hiện mục tiêu tăng trưởng “2 con số”. Xác định nhu cầu nguồn lực đầu tư trong giai đoạn 2026 - 2030 là khoảng 38,5 triệu tỉ đồng, tương đương với 40% GDP, tăng 1,7 lần so với giai đoạn trước.

Trong đó, vốn đầu tư phát triển khu vực Nhà nước là 8,5 triệu tỉ đồng, chiếm 22% tổng vốn đầu tư toàn xã hội; vốn FDI thực hiện khoảng 4,8 triệu tỉ đồng; còn lại khoảng 25,5 triệu tỉ đồng là vốn tự có của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, vốn huy động từ thị trường trong nước, nước ngoài…

Về huy động vốn, Chính phủ nhấn mạnh giải pháp hoàn thiện cơ chế, nhất là về thuế, để khuyến khích phát triển các loại hình quỹ đầu tư chứng khoán; quy định rõ quỹ đầu tư không phải là đối tượng chịu thuế thu nhập doanh nghiệp; thực hiện miễn, giảm thuế cho các nhà đầu tư tham gia lập quỹ.

Thu hút vốn đầu tư nước ngoài theo hướng gắn việc IPO đồng thời với niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch; cho phép doanh nghiệp có nguồn gốc vốn FDI niêm yết/đăng ký giao dịch theo quy định tại pháp luật về chứng khoán.

Đáng chú ý, Chính phủ sẽ nghiên cứu cho phép các ngân hàng thương mại nhà nước được tăng vốn điều lệ thông qua sử dụng các phương pháp phát hành khác ngoài phát hành riêng lẻ, áp dụng cơ chế giá thỏa thuận thay cho cơ chế giá thị trường, bổ sung thêm vốn điều lệ từ nguồn ngân sách nhà nước và lợi nhuận giữ lại.

Về vốn FDI, hoàn thiện cơ chế khuyến khích doanh nghiệp FDI sử dụng nguồn vốn, doanh thu, lợi nhuận chưa chuyển về nước để đầu tư tại Việt Nam...

Về thị trường chứng khoán, Chính phủ đánh giá thị trường đã phát triển nhanh chóng các năm qua, trở thành một trong những thị trường năng động nhất khu vực, được nâng hạng lên nhóm các thị trường mới nổi của FTSE Russell.