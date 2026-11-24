Dưới đây là những dưỡng chất trong nấm rất có lợi cho hệ miễn dịch:

Beta-glucan giúp điều hòa hoạt động miễn dịch

Beta-glucan là loại chất xơ có trong thành tế bào của nấm. Điểm đáng chú ý là beta-glucan có khả năng tương tác với một số thụ thể trên tế bào miễn dịch của cơ thể người, theo chuyên trang Eating Well (Mỹ).

Nấm là thực vật giàu dinh dưỡng nhưng lại chứa ít calo ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ ChatGPT

Sự tương tác này làm kích hoạt những phản ứng miễn dịch nhất định, đặc biệt là hoạt động của đại thực bào. Đây là những tế bào có nhiệm vụ nhận diện, bắt giữ và tiêu diệt vi khuẩn, đồng thời loại bỏ các tế bào chết và thành phần bất thường trong cơ thể.

Selen hỗ trợ hoạt động của tế bào miễn dịch

Selen là khoáng chất vi lượng thiết yếu, tham gia vào nhiều quá trình sinh học, đặc biệt là hoạt động của các enzyme chống ô xy hóa và duy trì chức năng miễn dịch. Dù nấm chứa selen nhưng hàm lượng sẽ thay đổi tùy theo giống nấm và điều kiện trồng.

Khoáng chất này cần thiết cho hoạt động của cả hệ miễn dịch bẩm sinh và miễn dịch thích ứng. Đặc biệt, selen giúp duy trì chức năng của tế bào T và các tế bào miễn dịch khác.

Tế bào T có nhiệm vụ nhận diện, kiểm soát các tế bào nhiễm bệnh và điều phối phản ứng miễn dịch, tiến sĩ Kristin Hogquist, chuyên gia nghiên cứu miễn dịch học tại Đại học Minnesota (Mỹ) giải thích.

Đồng giúp duy trì chức năng miễn dịch

Đồng là khoáng chất cần thiết cho quá trình tạo năng lượng, chuyển hóa sắt và duy trì hoạt động của nhiều enzyme trong cơ thể. Một số loại nấm ăn được như nấm mỡ trắng, nấm hương, nấm bào ngư đều là những loại nấm giàu đồng.

Đối với hệ miễn dịch, đồng tham gia vào nhiều phản ứng chuyển hóa bên trong tế bào và góp phần duy trì hoạt động bình thường của các tế bào miễn dịch. Thiếu đồng có thể làm suy giảm một số chức năng miễn dịch, khiến cơ thể dễ bị ảnh hưởng bởi các tác nhân gây bệnh hơn.

Vitamin nhóm B cần thiết cho tế bào miễn dịch

Nấm cung cấp một số vitamin nhóm B, đặc biệt là vitamin B2, vitamin B3, vitamin B5 và vitamin B9. Đây là nhóm vitamin tham gia vào quá trình chuyển hóa thức ăn thành năng lượng, tổng hợp vật chất di truyền và duy trì hoạt động bình thường của tế bào.

Trong đó, vitamin B2 và B3 đóng vai trò quan trọng trong các phản ứng chuyển hóa năng lượng. Chúng giúp cơ thể sử dụng tinh bột, chất béo và protein để tạo năng lượng cung cấp cho các cơ quan. Hệ miễn dịch cũng cần nguồn năng lượng này để duy trì hoạt động của các tế bào miễn dịch, theo Eating Well.