Nam A Bank mở rộng tài chính xanh cho SME

Chương trình hướng đến xây dựng khuôn khổ hợp tác nhằm hỗ trợ doanh nghiệp đánh giá hiện trạng ESG, xác định các khoảng cách cần cải thiện, xây dựng lộ trình chuyển đổi và nâng cao khả năng tiếp cận các giải pháp tài chính xanh. Trong khuôn khổ hợp tác, mỗi bên dự kiến đảm nhận những vai trò phù hợp với thế mạnh chuyên môn. C4IR đóng vai trò đầu mối phối hợp và kết nối hệ sinh thái; ICED tham gia nghiên cứu, chuẩn hóa phương pháp luận và tổng hợp kết quả; Nam A Bank đóng góp chuyên môn tài chính, các yêu cầu về dữ liệu và mức độ sẵn sàng tiếp cận vốn; trong khi SCFC đảm nhiệm vai trò chuyên môn trong thiết kế chương trình, xây dựng công cụ đánh giá và hỗ trợ kỹ thuật cho doanh nghiệp.

Nam A Bank ký kết biên bản ghi nhớ với các đơn vị ẢNH: N.V

Phiên thảo luận "ESG và Kinh tế tuần hoàn", ông Hà Huy Cường - Phó tổng giám đốc Nam A Bank chia sẻ thách thức của doanh nghiệp nhỏ và vừa là hạn chế về yêu cầu dữ liệu ESG là lịch sử hoạt động, năng lực quản trị dữ liệu và nguồn lực triển khai các giải pháp chuyển đổi. Nếu chỉ dựa vào các thông tin quá khứ, những doanh nghiệp có phương án kinh doanh khả thi và kế hoạch cải thiện bền vững đáng tin cậy có thể gặp khó khăn trong quá trình chứng minh năng lực tiếp cận vốn.

Đại diện Nam A Bank đề cập đến những phương thức hỗ trợ nhóm doanh nghiệp này, trong đó có đánh giá dòng tiền dự kiến của phương án kinh doanh, xem xét các hợp đồng đầu ra dài hạn, phát triển tài trợ chuỗi cung ứng và xây dựng cơ chế gắn kết tài chính với các mục tiêu ESG. Theo đó, doanh nghiệp có thể xây dựng lộ trình cải thiện với các chỉ số cụ thể, có khả năng đo lường và theo dõi theo từng giai đoạn. Việc thực hiện các cam kết này sẽ cung cấp thêm cơ sở để đánh giá tiến độ chuyển đổi và xem xét những giải pháp tài chính phù hợp. Cùng với đó là sự tham gia của các tổ chức tư vấn và định chế tài chính quốc tế có thể giúp doanh nghiệp tiếp cận chuyên gia, hoàn thiện hệ thống đo lường dữ liệu, thực hiện kiểm toán năng lượng và chuẩn hóa hồ sơ phục vụ quá trình đánh giá ESG.

Bên cạnh các nội dung về ESG và kinh tế tuần hoàn, Nam A Bank cũng chia sẻ tầm nhìn dài hạn về công nghệ tại Rising Star Arena trong khuôn khổ diễn đàn. Ông Nguyễn Vĩnh Tuyên - Phó tổng giám đốc Nam A Bank thông tin về dự án Trung tâm lượng tử, định hướng của ngân hàng trong việc đồng hành phát triển kinh tế lượng tử và ứng dụng vào hạ tầng. Cụ thể, về dài hạn, công nghệ lượng tử có tiềm năng hỗ trợ giải quyết các bài toán phức tạp trong hoạt động ngân hàng như tối ưu hóa danh mục đầu tư, quản trị rủi ro tín dụng, quản lý thanh khoản, phát hiện gian lận và nâng cao hiệu quả vận hành. Đặc biệt, sự phát triển của máy tính lượng tử cũng đặt ra yêu cầu chuẩn bị cho các giải pháp bảo mật hậu lượng tử, nhằm bảo vệ dữ liệu và hạ tầng trước những thách thức an ninh mạng trong tương lai.

Nam A Bank xác định định hướng đồng hành cùng các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ và đối tác quốc tế nhằm thúc đẩy nghiên cứu, phát triển nguồn nhân lực và từng bước thử nghiệm các ứng dụng thực tiễn. Hoạt động này cho thấy tầm nhìn đổi mới của Nam A Bank không chỉ hướng đến những nhu cầu chuyển đổi trước mắt, mà còn mở rộng sang công nghệ có tiềm năng định hình năng lực cạnh tranh trong tương lai.