Nam A Bank tăng vốn điều lệ 29%, lên 10.500 tỉ đồng

Hội đồng quản trị (HĐQT) Nam A Bank trình các cổ đông tăng vốn điều lệ 4.000 tỉ đồng trong năm 2022 từ hơn 6.564 tỉ đồng lên 10.564 tỉ đồng. Cụ thể, phát hành cổ phiếu để trả cổ tức hơn 1.229 tỉ đồng, tương ứng hơn 122,9 triệu cổ phiếu, phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu hơn 670 tỉ đồng, tương ứng hơn 67 triệu cổ phiếu, chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu 500 tỉ đồng, tương ứng 50 triệu cổ phiếu, chào bán cổ phiếu riêng lẻ 1.600 tỉ đồng, tương ứng 160 triệu cổ phiếu. Vào tháng 3.2022, Nam A Bank đã thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ từ hơn 5.134 tỉ đồng lên 6.564 tỉ đồng. Vốn điều lệ năm 2022 tăng gần 29% nhằm góp phần tăng cường năng lực tài chính, gia tăng nguồn vốn trung - dài hạn, mở rộng kinh doanh và đầu tư cho chuyển đổi số.

Ngoài ra, Nam A Bank dự kiến phát hành trái phiếu chuyển đổi với tổng giá trị trái phiếu phát hành tối đa 100 triệu USD hoặc tối đa 2.200 tỉ đồng và được phát hành một hoặc nhiều lần. Kỳ hạn trái phiếu tối đa 5 năm, thời gian phát hành từ năm 2022 đến hết năm 2024. Liên quan đến vấn đề niêm yết, hiện cổ phiếu của Nam A Bank đang được giao dịch trên hệ thống UpCoM (thuộc sở giao dịch chứng khoán Hà Nội), cổ đông cũng thông qua phương án niêm yết toàn bộ số cổ phiếu đang lưu hành tại sàn HOSE hoặc HNX.





Theo kế hoạch kinh doanh năm 2022, lợi nhuận trước thuế (hợp nhất) đề ra đạt mức 2.250 tỉ đồng thế nhưng chỉ quý 1, Nam A Bank đã đạt 645 tỉ đồng, tăng hơn 40% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt 29% kế hoạch. Bên cạnh đó, tổng tài sản năm 2022 dự kiến tăng 24% so với năm 2021, đạt 190.000 tỉ đồng; huy động vốn cá nhân, tổ chức kinh tế và phát hành giấy tờ có giá đạt 155.000 tỉ đồng, tăng 23,3% so với năm 2021, dư nợ cho vay cá nhân, tổ chức kinh tế đạt 126.000 tỉ đồng, tăng 22,7% so với năm 2021 nhưng vẫn đảm bảo tỷ lệ tăng trưởng tín dụng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, tỷ lệ nợ xấu không vượt quá 3%... Đồng thời, Nam A Bank sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái ngân hàng số: Robot OPBA, Open Banking và ONEBANK, ngân hàng đã đẩy mạnh nguồn vốn tín dụng xanh cho nhiều lĩnh vực…