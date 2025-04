Nam A Bank ưu tiên nguồn lực đồng hành cùng doanh nghiệp và nền kinh tế

Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank, HOSE: NAB) vừa tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, thông qua nhiều quyết sách quan trọng, trong đó mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất 5.000 tỉ đồng, tăng 10% so với năm 2024. Mức tăng trưởng trên khá khiêm tốn nếu so với lợi nhuận trước thuế hợp nhất đã đạt được 4.545 tỉ đồng trong năm 2024, tăng mạnh 38% so với năm trước đó.



Nam A Bank nỗ lực đồng hành cùng chủ trương kêu gọi của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp và nền kinh tế

Theo đại diện Nam A Bank, mục tiêu lợi nhuận năm 2025 được ngân hàng đánh giá là phù hợp với bối cảnh ngành ngân hàng nói chung và Nam A Bank nói riêng khi nỗ lực đồng hành cùng chủ trương kêu gọi của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp và nền kinh tế, nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế GDP từ 8% trong năm 2025.

Trong nỗ lực đồng hành cùng doanh nghiệp, Nam A Bank sẽ triển khai các gói tín dụng ưu đãi ở lĩnh vực cho vay sản xuất, kinh doanh lúa gạo; cho vay ưu đãi mua nhà ở; cho vay sản xuất kinh doanh các lĩnh vực ưu tiên; đẩy mạnh tín dụng xanh… nhằm đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp giúp tăng tốc sản xuất kinh doanh.

Đặc biệt, ngân hàng này cũng triển khai cho vay ưu đãi theo chuỗi giá trị ngành thủy sản, mục tiêu cung cấp giải pháp tài chính cho tất cả đối tượng thuộc chuỗi giá trị ngành như: Nhà cung cấp giống, hộ nuôi, nhà cung cấp thức ăn, thuốc vi sinh, nhà cung ứng, nhà lưu trữ bảo quản, nhà chế biến xuất khẩu. Đồng thời, sản phẩm mang nhiều ưu đãi khác về tỷ lệ cho vay, giải pháp thế chấp hàng hóa đặc biệt với hệ thống kho lạnh số hóa hiện đại trong khu vực…

"Lãi suất các khách hàng vay vốn trong chuỗi này chỉ từ 3,25%/năm. Đây là sản phẩm giúp Nam A Bank thực hiện nhiệm vụ được giao liên quan gói tín dụng ưu đãi quy mô 60.000 tỉ đồng do NHNN triển khai. Trong đó, Nam A Bank nâng quy mô gói hiện nay từ 6.000 tỉ đồng lên 10.000 tỉ đồng, lãi suất thấp hơn 1-2% so với lãi suất thông thường. Tại Chỉ thị số 05/CT-TTg vừa ban hành, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu NHNN nghiên cứu nâng quy mô Chương trình cho vay đối với lĩnh vực lâm sản, thủy sản lên khoảng 100.000 tỉ đồng", đại diện Nam A Bank thông tin.

Ngoài ra, Nam A Bank cũng triển khai gói cho vay nhà ở xã hội (NOXH) quy mô 5.000 tỉ đồng, lãi suất ưu đãi 5 năm đầu chỉ 6,1%/năm. Với gói tín dụng này góp phần giúp người mua nhà hiện thực hóa ước mơ an cư lạc nghiệp trong bối cảnh giá nhà tăng cao, cũng như thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển.

Trong Công điện số 22/CĐ-TTg ngày 9.3.2025, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương thực hiện hiệu quả một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về cắt giảm thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, ưu tiên giải ngân đầu tư công, thúc đẩy xuất khẩu và phát triển công nghệ số được kỳ vọng là những động lực chính hỗ trợ đà tăng trưởng kinh tế. Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan theo dõi sát diễn biến lãi suất, thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp để tiếp tục giảm mặt bằng lãi suất cho vay; tiếp tục điều hành tăng trưởng tín dụng phù hợp mục tiêu tăng trưởng kinh tế, kiểm soát lạm phát, hướng tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên, động lực tăng trưởng kinh tế, nhà ở xã hội, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số…

Ngay từ đầu năm 2025, NHNN đã thông báo cho các tổ chức tín dụng về định hướng mục tiêu phấn đấu tăng trưởng tín dụng 16%, tương đương khoảng 2,5 triệu tỉ đồng vốn sẽ được cung ứng ra thị trường trong năm 2025, trong đó sẽ tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên theo định hướng khuyến khích của Chính Phủ, nhằm tạo động lực cho tăng trưởng của nền kinh tế. Đồng thời, NHNN cũng nhiều lần chỉ đạo các tổ chức tín dụng sẵn sàng chia sẻ một phần lợi nhuận để giảm lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng với chi phí lãi vay thấp, từ đó thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh và hỗ trợ sinh kế cho người dân.

Vì vậy, có thể sẽ có nhiều ngân hàng đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận khiêm tốn trong năm 2025 nhằm phù hợp với chủ trương kêu gọi của Chính phủ chia sẻ khó khăn và đồng hành cùng doanh nghiệp và nền kinh tế. Như tại Nam A Bank, việc HĐQT trình đại hội đồng cổ đông mức tăng trưởng lợi nhuận năm 2025 thấp hơn so với mức thực hiện của năm 2024 nhằm tạo dư địa giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ doanh nghiệp. Đồng thời, ngân hàng cũng ưu tiên trích lập dự phòng rủi ro để tăng bộ đệm tài chính tạo đà phát triển bền vững hơn trong tương lai.

Bên cạnh đó, ngân hàng cũng đã triển khai một loạt gói tín dụng ưu đãi như "Nhẹ lãi vay - Vững vàng nguồn vốn" quy mô 2.000 tỉ đồng, lãi suất chỉ từ 6%/năm cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Gói tín dụng "Vay nhanh - Kinh doanh bứt phá" đáp ứng nhu cầu vốn của khách hàng doanh nghiệp với lãi suất vay bằng VND chỉ từ 6,4%/năm và lãi suất vay USD chỉ từ 4,5%/năm…