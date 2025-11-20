Nam A Bank và GCPF phối hợp nghiên cứu khung tài chính thích ứng biến đổi khí hậu

Hợp tác này tiếp tục thể hiện cam kết mạnh mẽ của Nam A Bank trong nỗ lực thúc đẩy phát triển bền vững tại Việt Nam, đặc biệt sau khi Ngân hàng tổ chức thành công Hội nghị Quốc tế "Khai mở thị trường vốn xanh quốc tế - Thúc đẩy phát triển bền vững và tài chính toàn diện tại Việt Nam" diễn ra vào tháng 9.2025 vừa qua.

Trong chiến lược phát triển bền vững, nông nghiệp là một trong những ngành mà Nam A Bank đặc biệt quan tâm - lĩnh vực dễ bị tổn thương nhất bởi các rủi ro do biến đổi khí hậu. Ngân hàng sẽ phối hợp các tổ chức uy tín để nghiên cứu, thiết kế, và thử nghiệm các sản phẩm tài chính thích ứng.

Mục tiêu nhằm tăng cường khả năng chống chịu cho nông dân và doanh nghiệp nông nghiệp trước các tác động như hạn hán, xâm nhập mặn, đồng thời hỗ trợ đầu tư vào công nghệ tưới tiêu, quản lý nước và các giải pháp thích ứng sáng tạo.

Ông Trần Khải Hoàn - Thành viên HĐQT kiêm Quyền Tổng giám đốc Nam A Bank và Bà Carolin Gassner - Chủ tịch HĐQT GCPF ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác

Nam A Bank và GCPF đã hợp tác từ năm 2018, sau thời gian dài hợp tác, Ngân hàng đã được GCPF đánh giá là một trong những đối tác triển khai thành công nhất tại Việt Nam.