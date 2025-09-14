Nam Anh 'xấu lạ', được khen bứt phá khi hát bolero

Tập 9 Tình bolero lên sóng với màn tranh tài của người mẫu Nam Anh, diễn viên Lê Minh Thuấn và diễn viên Trương Minh Cường. Đảm nhận vai trò giám khảo gồm danh ca Phương Dung, NSƯT Vũ Thành Vinh, Á hậu Hà Thu và nhạc sĩ Hamlet Trương.

Nam Anh khác lạ ở 'Tình bolero'

Trong đêm tranh tài, Nam Anh gây chú ý khi hóa thân thành Thị Nở, tái hiện lại trích đoạn tình yêu với Chí Phèo. Không ngại thay đổi hình tượng so với phong cách thường ngày, nữ thí sinh mang đến bất ngờ cho ban giám khảo khi thể hiện ca khúc Khi đã yêu - Tâm sự với anh. Ngoài giọng hát, người đẹp 9X còn khéo léo lồng ghép khả năng diễn xuất, nhận được lời khen ngợi.

Nam Anh gây bất ngờ khi hóa thân thành Thị Nở trên sân khấu Tình bolero Ảnh: NSX

Hamlet Trương cho biết khi theo dõi bài thi, anh nhận thấy Nam Anh thoải mái, hết mình với vai diễn. Nam giám khảo bày tỏ sự yêu thích khi tiết mục vừa mang đến sự vui tươi song cũng có giây phút xúc động. Hà Thu chia sẻ nhìn Nam Anh nhập vai trên sân khấu, cô “thót tim” vì sợ thí sinh gặp chấn thương. “Tiết mục này mang lại cho tôi nhiều cảm xúc vì nó quá hợp với bạn. Tập thi tuần này bạn rất dũng cảm khi vượt qua hình ảnh của một người đẹp để vào vai một Thị Nở”, nữ giám khảo chia sẻ.

Theo danh ca Phương Dung, Nam Anh có phần tiến bộ hơn so với những tập trước. Đồng quan điểm với các giám khảo còn lại, bà bày tỏ niềm yêu thích ở phần sau tiết mục, khi mang lại cảm xúc cho người xem. Đạo diễn Vũ Thành Vinh cũng dành lời khen cho Nam Anh, khi cô đã thành công rũ bỏ hình ảnh người mẫu để hóa thân trọn vẹn vào nhân vật.

Anh nói: “Em diễn rất tự nhiên và có khả năng ứng biến tốt, khiến người xem tin vào nhân vật thay vì chỉ thấy một người mẫu đang diễn. Em cũng biết cách tạo điểm nhấn để làm tác phẩm thêm nổi bật”.

Trương Minh Cường gây xúc động với Áo em chưa mặc một lần Ảnh: NSX

Ngoài Nam Anh, màn trình diễn Áo em chưa mặc một lần - Tấm ảnh không hồn của Trương Minh Cường cũng khiến người xem xúc động. Anh và bạn diễn vào vai một đôi uyên ương, chuẩn bị về chung nhà nhưng một tai nạn lại bất ngờ cướp đi cô gái anh thương. Chiếc áo cưới và tấm ảnh trở thành biểu tượng cho một tình yêu không trọn vẹn, để lại dư âm nghẹn ngào trong lòng khán giả.

Danh ca Phương Dung nhận xét giọng hát của nam nghệ sĩ thể hiện đúng tinh thần ca khúc Tấm ảnh không hồn. Tuy nhiên, bà cũng chia sẻ rằng dù tiết mục đã mang lại nhiều cảm xúc và chạm đến trái tim người nghe, nhưng vẫn còn đôi chút thiếu trọn vẹn. Giám khảo Hamlet Trương và Hà Thu đều đồng quan điểm, cho rằng Trương Minh Cường sở hữu giọng hát giàu cảm xúc cùng phần diễn xuất thuyết phục, không có gì phải bàn cãi.