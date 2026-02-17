Năm Bính Ngọ khám phá nghề HLV ngựa: Thấy niềm vui từ cả việc... dọn phân

Cách trung tâm TP.HCM gần 30km, đi sâu vào con đường nhỏ số 9 (phường Long Phước, Quận 9 cũ) là một trường cưỡi ngựa rộng hơn 10 hecta, "ngôi nhà" của hơn 20 chú ngựa đến từ khắp nơi trên thế giới.

Vietgangz Horse Club & Glamping, từ lâu đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của cộng đồng yêu ngựa ở TP.HCM. ẢNH: VÕ HIẾU

Không chỉ thu hút những người đã gắn bó lâu năm với bộ môn cưỡi ngựa, địa điểm này còn đón rất nhiều khách lần đầu được tận mắt nhìn thấy ngựa ngoài đời. Với những người lần đầu chạm vào yên ngựa, điều quan trọng nhất là được hướng dẫn đúng ngay từ đầu. Ở đây, các HLV thường bắt đầu bằng những bài căn bản, thao tác nhẹ nhàng, ưu tiên an toàn, để người mới dần tự tin và làm chủ được đường đi của ngựa.

Để một người mới có thể ngồi vững trên yên, cưỡi ngựa một cách nhẹ nhàng và an toàn, phía sau là cả một quá trình dài chăm sóc và huấn luyện. Theo anh Nguyễn Văn Toàn, HLV cưỡi ngựa, từ 3 đến 4 năm tuổi là giai đoạn ngựa phát triển đầy đủ nhất về thể chất, cũng là lúc chúng bắt đầu được huấn luyện những kỹ năng cơ bản như làm quen với yên, dây cương. Mỗi con ngựa có tính cách và khả năng tiếp thu khác nhau, có con chỉ mất một đến hai năm để thành thạo, nhưng cũng có con cần nhiều thời gian hơn.

Công việc của các HLV ngựa thường bắt đầu từ sáng sớm. ẢNH: NGUYỄN THÚY AN

Mỗi ngày, các HLV ngựa đều tới chải lông, kiểm tra móng, theo dõi sức khỏe và trạng thái tổng thể của ngựa trước khi đưa chúng đi tham gia các hoạt động trải nghiệm. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng như ở Việt Nam, việc quan sát thể trạng và tinh thần của ngựa càng trở nên quan trọng.

Theo anh Toàn, nếu không chú ý đến cảm xúc của ngựa mà để chúng vận động quá sức, ngựa sẽ trở nên khó chịu và có thể phản ứng tiêu cực. ẢNH: VÕ HIẾU

Với nhiều người làm việc tại đây, cơ duyên đến với nghề bắt đầu từ những điều rất giản dị. Từ một lần nhìn thấy ngựa ở sở thú, anh Nguyễn Văn Toàn dần tìm hiểu, học cách chăm sóc rồi theo đuổi con đường trở thành một huấn luyện viên cưỡi ngựa. Còn với anh Nguyễn Thanh Phúc, từ niềm yêu thích động vật, quá trình thực tập đã giúp anh gắn bó nhiều hơn với loài ngựa, những "người bạn" sống tình cảm và cần được quan tâm mỗi ngày.

Ở Vietgangz Horse Club & Glamping, chăm sóc ngựa không đơn thuần là một công việc. Những chú ngựa được xem như bạn đồng hành. Từ tính nết, cảm xúc đến thể trạng đều được theo dõi mỗi ngày. Có những lúc, chỉ cần thấy ngựa xuống sức, tâm trạng của người chăm sóc và huấn luyện cũng chùng xuống theo. Sức khỏe của ngựa, vì thế, gắn liền với tinh thần của những con người âm thầm đứng phía sau yên cương.