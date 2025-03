Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày 8.3, ở Tây nguyên có mây, mưa rào và giông vài nơi, gió đông bắc cấp 2 - cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C, có nơi dưới 18 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Nam bộ đón mưa trái mùa 3 ngày ẢNH: CHÍ NHÂN

Nam bộ có mây, có mưa rào và giông vài nơi, gió đông bắc cấp 2 - cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Dự báo, từ ngày 9 - 11.3, Nam bộ sẽ đón đợt mưa trái mùa. Riêng ngày 10.3, ngày nắng, có nơi nắng nóng, mưa giông sẽ tập trung về đêm.

Cơ quan khí tượng dự báo, trong tháng 3, Nam bộ tiếp tục xuất hiện nhiều ngày mưa trái mùa.

Biển Đông gió mạnh sóng lớn do không khí lạnh

Cùng ngày, ở đảo Lý Sơn có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; ở đảo Huyền Trân có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Đêm 8 - 9.3, vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 - cấp 8, biển động, sóng cao 2 - 4,5 m.

Vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và vùng biển phía tây khu vực nam Biển Đông (bao gồm phía tây quần đảo Trường Sa) gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - cấp 8, biển động, sóng cao 2 - 4 m. Vùng biển phía nam của khu vực giữa Biển Đông và khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) và từ Bình Định đến Cà Mau có mưa rào và giông rải rác.

Từ đêm 9 - 10.3, vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - cấp 8, biển động, sóng biển cao 2 - 4 m. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.

Tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn.